Albano y Romina Power: Una historia de amor que acabó por la misteriosa desaparición de su hija

México. Los cantantes Albano y Romina Power entre los años setenta y ochenta fueron la sensación con su música en USA, y tras formar un matrimonio feliz, este acabó tristemente con una lamentable tragedia familiar.

Siempre, Libertad, Sharazan y Felicidad fueron solamente algunos de los muchos éxitos con que Albano y Romina Power se escucharon insistentemente en USA, México y muchos otros países en donde el público fue testigo de su indiscutible éxito.

La manera en que esta famosa pareja del espectáculo internacional se conoció fue increíble, también la manera en cómo poco a poco su relación se vio dañada a causa de una tragedia familiar, puesto que perdieron a su primogénita Ylenia Carrisi.

Albano y Romina Power se conocieron durante 1969 cuando filmaban una película. En una escena de besos él se equivocaba en sus diálogos a propósito para repetirla una y otra vez, y de esa manera surgió entre ambos un romance.

Foto de Instagram

Albano, de 27 años, y Romina de 18, se casaron en julio de 1970, continuaron con su éxito como cantantes y formaron una familia que incluyó cuatro hijos, pero lo inesperado llegó a ellos en 1994 cuando su hija Ylenia, la mayor, quien tenía 23 años de edad, desapareció.

Según se relata en la biografía de esta pareja romántica de artistas, Ylenia estudiaba Literatura en Londre, pero repentinamente tomó un año sabático y sin consentimiento de sus padres comenzó un viaje por distintos destinos del mundo.

En su paso por Nueva Orleans, en enero de 1994 llamó a su familia para decir que se encontraba en esta ciudad, la cual se caracterizaba por su música, la delincuencia y el mundo de las drogas, y luego desapareció. Jamás volvieron a saber nada de ella.

A raíz de la desaparición de Ylenia, Albano y Romina investigaron sobre su hija, pero jamás supieron nada y luego comenzaron a tener problemas como pareja y terminaron por separarlos. El matirmono se separó en 1999, cinco años después de la desaparición de su hija y en el año 2000 se divorciaron oficialmente.

Sobre la desaparición de Ylenia se dijeron muchas cosas, entre ellas que había muerto ahogada, que un supuesto "amigo" le había quitado la vida e incluso a través de los años se ha citado que continúa con vida en algún lugar del mundo.

Romina, en su intento por encontrar a su amada hija, recurrió a mediuns y a adivinos, pero fue estafada y perdió mucho dinero tras contactarlos, y en medio de esta situación ella y Albano protagonizaron violencia familiar y supuestas infidelidades, lo que deterioró su relación.

Durante 2004 Albano y Romina Power se reconciliaron, volvieron a cantar juntos y visitaron con su show vairos países pero en plan de amigos, y en varias entrevistas ella ha declarado que no le interesa volver con Albano como pareja, y su vida la tiene entregada a sus nietos y a sus macotas.

También te recomendamos leer:

Ylenia fue declarada por las autoridades durante 2014 oficialmente fallecida, tras 20 años de no tener noticias de ella, pero su famosa mamá no lo cree así y piensa que sige viva, de hecho durante 2021 publicó en redes sociales un video en el que todavía señala que si alguien la ha visto, le avise, y particularmente refiere que mientras ella viva no dejará de buscar a su hija.