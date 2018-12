Alberto Casablanca con nuevos proyectos para el 2019

El actor y cantante Alberto Casablanca finaliza el año sembrando su talento, y el próximo 2019 veremos la cosecha artística en diversos proyectos en los que participa el joven tapatío.

En la nueva temporada de Narcos, Alberto interpreta a Rodolfo Celis, un personaje clave para esta cuarta temporada, es hijo del exgobernador de Sinaloa en los años 60, Leopoldo Sánchez Celis. Rodolfo Celis y Miguel Ángel Félix Gallardo en la historia se consideran hermanos por decisión, a tal grado en que se convierte uno del otro en la mano derecha. Para Alberto fue difícil darle vida a este personaje debido a que era un asunto delicado por tratarse de un personaje que sí existió. “Fue muy delicado porque estoy interpretando a una persona que realmente existió, y que fue una muerte que afectó a muchas partes de gobierno, porque a pesar de que el gobernador Félix ya había muerto, cuando mi personaje muere, su hijo, mi hermano el mayor estaba contendiendo por la gobernatura de Sinaloa, entonces fue muy delicado hacer todo esto para no herir susceptibilidades, y porque están políticamente activos. Respecto al porqué había decidido participar en esta serie el actor respondió: “Yo siempre he sido un tanto pragmático en el sentido que yo nunca he querido participar en temas de narcocultura, yo perdí a mucha gente, no porque estuvieran en el negocio sino porque lastimosamente estuvieron en el lugar erróneo y con la gente errónea, yo quedé muy resentido con esto. Yo acepté hacer Narcos porque no nada más es el hecho de la narcocultura, fue un poco más allá, creo que si no contamos el principio del cáncer en el cual vivimos, jamás podremos erradicar nada. Lo que cuenta Narcos es el inicio de todo el cáncer social, no trata de los narcos como tal, sino de quien los encubre”, agregó Alberto. Por esta razón y para conocer la raíz del problema y el porqué de las cosas, el artista invita al público a ver esta serie por Netflix.

Otros proyectos

Además de Narcos, Alberto Casablanca forma parte de otras dos series que también podremos ver a principios del 2019, una se trata de Alejandra Guzmán la bioserie, en donde da vida a Nico, quien es el mejor amigo de Luis Enrique, hermano de Alejandra Guzmán. Nicolás es el encargado de traer a aquellos músicos electrónicos que apenas comenzaban a nacer en Alemania, en Suecia, Noruega, él iba por ellos y los traía México; a los conciertos iban dos personas porque la música electrónica no estaba tan metida como ahora, pero él sabía que la música electrónica sepultaría al rock and roll. Nico es un personaje muy divertido que el público disfrutará ver en la pantalla.

En enero se estrenará también otra serie de Amazon Prime Video, Macarena, y ahí Alberto le da vida a un homosexual, él es quien cuenta la historia de un chavo que tiene una carga social muy pesada. “Es la primera producción de México que se van a España a grabar allá, se llama Macarena, es una serie muy linda, y yo ahí personifico mi primer personaje homosexual. Quiero contar la historia de este chavo, y encima judío. Todo el peso encima que el chavo tenía, la sociedad cómo lo escupía, cómo le tiraba en la cara, su familia, sus padres, son esas historias que se tienen que contar para cambiar la cultura, el pensamiento de las personas”, finaliza Casablanca.