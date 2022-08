Alberto Vázquez apoya a Aleks Syntek y llama 'vulgar' al reggaetón

México. Alberto Vázquez está en contra de las letras vulgares y corrientes del reggaetón y reprueba que en lugares públicos difundan ese tipo de música.

En Instagram, el señor Vázquez, al igual que hace Aleks Syntek, no aprueba la difusión del reggaetón y se pronuncia a favor de que se multe a lugares públicos donde promuevan ese género musical.

Alberto Vázquez se une a la petición de Aleks Syntek, al solicitar que se multe a los lugares públicos en donde se ponga reggaetón, pues además con su letra denigran a la mujer.

Alberto Vázquez de joven. Foto de Internet

“Me he dado cuenta que no soy sólo yo, que estoy a favor de que se multe a los lugares públicos que promuevan el reggaetón, ojo no estoy en contra de sus melodías, es a sus letras vulgares y corrientes”, dice Alberto Vázquez.

Además, el cantante de la época del rock and roll menciona que tiene un hijo de 12 años de edad y le simpatiza que crezca sabiendo que a la mujer se le debe de amar y respetar.

“Tengo un hijo de 12 años, está es su época y no la puedo cambiar, en mis tiempos. sentado con mi madre y mi padre, escuchábamos música y de verdad es lo más hermoso en una familia, el romanticismo, porque no había nada que inquietara al escuchar una canción."

El señor Vázquez también lamenta que existan locutores que no se midan en su vocabulario y empleen palabras malsonantes cuando están en plena transmisión de sus programas de radio o en redes sociales hoy día.

Alberto Vázquez actualmente tiene 82 años de edad y en su juventud se hizo famoso como actor y cantante principalmente con temas como El secreto, Rosalía, Olvídalo, Perdóname mi vida y Uno para todas.