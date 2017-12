Aldo Gallardo, el antes y después de sus villanías

Aldo Gallardo comparte que tenía tiempo esperando un villano en su carrera y este llegó de la mano de La hija pródiga, un papel que mostró un reto para el originario de Tijuana.

“Este es un personaje con el cual estoy feliz, un personaje que afortunadamente tuve la oportunidad de interpretar.

"Arturo Montejo ha representado un reto en mi carrera porque jamás me había tocado tener que interpretar un personaje con tantos matices, con tanta complejidad, es un personaje muy atormentado, el antagonista de la historia; pero, además de ser un personaje cargado del clásico del villano, tiene sus momentos de redención, tiene esta parte vulnerable, de alguna manera se justifica, está resentido y lastimado por la vida”, indica.

Aldo lleva años en la actuación. Foto: Cortesía

Lo que le dejó este papel

Para el intérprete ha dejado mucho aprendizaje, ya que lo retó a sacar unas notas que él no conocía.

“Me reta a tocar otras notas y matices que no había tenido la oportunidad de hacer, y bueno en este caso el haber tenido la oportunidad de trabajar con grandes actores como Alejandro Camacho, que en la historia es mi papá, a lado de Fernando Luján, todo ha sido una gran experiencia por el aprendizaje; ir de la mano de grandes actores, y bueno finalmente para mí siempre será una satisfacción hacer lo que más amo, enfrentar cada vez retos diferentes que me hagan creer a mí como actor, es la primera vez que me toca interpretar a un antagónico en una telenovela, para mí ha sido una bendición”, indica.

Primera vez en TV Azteca

“Es la primera vez que trabajo en la televisora y la verdad estoy muy contento y agradecido por esta gran oportunidad que me dieron, y sobre todo me han tratado muy bien, ahora sí que estoy muy a gusto trabajando con ellos y sobre todo estuve también muy a gusto y agradecido con las otras televisoras que me brindaron muy buenas oportunidades. En este proyecto me tocó trabajar con ellos y feliz de la vida”, dice.

Serie

“Feliz de la vida, ya había participado en la primer temporada de El Vato, que primero se transmitió por NBC Universo en Estados Unidos y luego la subieron a Netflix. La verdad es que el plan original era que mi personaje no participara en la segunda temporada, pero afortunadamente gustó mucho la historia, tuvo mucho éxito, mi papel logró entrar en el gusto de la gente; se estrenó hace unos días por Netflix para que no se la pierdan. El personaje es el Chalino, un productor musical bastante particular, es un antagónico que también me divertí muchísimo en hacerlo, jamás me había tocado interpretar. Yo que soy de Tijuana, de alguna manera el personaje es súper norteño. En ese sentido hubo con lo que me sentí identificado de la mejor manera posible”, afirma.

Obra

Por otra parte, en estos días continúa con una participación en la puesta en escena Un acto de Dios.

“Estoy con Horacio Villalobos y Juan Ugarte, estamos los tres en escena, es una obra padrísima, baja Dios a la tierra a reescribir los diez mandamientos, la nueva manera en la cual deben vivir la vida. Es una comedia divina, la gente sale feliz, todos mueren de la risa. Toda la gente que esté en la CDMX los últimos días de diciembre y principios de enero pueden ir a vernos”, concluye.

La hija pródiga se transmite de lunes a viernes a las 19:30 (hora centro) por Azteca Trece. Por su parte, la serie de El Vato se estrenó el 26 de diciembre y ya la puedes ver en Netflix.