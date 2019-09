Aldo Rendón el culiacanense que viste a Thalía, Belinda y Galilea Montijo

Aldo Rendón es considerado en el mundo del espectáculo mexicano como uno de los fashion stylist más reconocidos y es que ha trabajado con varias celebridades desde Galilea Montijo hasta Thalía a quienes ha puesto su toque único cuando se trata de verse espectacular ante las cámaras.

Originario de Culiacán, Sinaloa, y siendo menor de edad, Aldo se fue a la Ciudad de México a probar suerte, su primer proyecto fue a lado de Sarah Bustani, con quien realizó su primer desfile de modas, pero tiempo después dejó las pasarelas para dedicarse a su verdadera vocación.

Fue Rebecca de Alva quien le dio su primera oportunidad cuando lo invitó a su guardaropa y le pidió que armara un outfit, el cual le gustó a la modelo, comenzando una carrera llena de éxitos, pues hoy en día varios famosos desean trabajar con él.

"No estudie nada de moda pero toda mi vida ha estado ligada a la moda desde ya sea soñando imaginándome cosas todo me acuerdo que cuando salió el canal Fashion Tv, todo el día lo veía me quedaba pegado me imaginaba que música se ponía...", dijo Aldo en una entrevista.

Por si fuera poco Aldo ha participado en algunos programas de moda como critico donde ha tenido gran popularidad, pues su peculiar estilo para decir las cosas lo han convertido en el favorito del público, prueba de ello han sido sus redes sociales donde sus fans le comentan lo divertido que es y la manera que tiene para trabajar con los artistas.

Una de las mujeres con las que Rendón quedó encantado al momento de vestirla fue con Thalía, pues era uno de sus más grandes sueños.

Con Thalía ella me escribió un día por Instagram me mandó un DM y yo brinque, grite, me emocione cabrón porque la verdad soy fan de Thalía desde que tenía no sé, desde Timbiriche reveló.

Algunas de las famosas que han sido parte del trabajo de Aldo son Sofía Castro, Ana de la Reguera, Paulina Rubio, María José, Reik, Sofía Vergara y hasta la misma Sienna Miller.