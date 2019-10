“Aldo Sarabia fue un gran padre, amaba a sus hijos”

Mazatlán.- A cinco años de la partida de Aldo Sarabia García, (nacido el 2 de noviembre de 1963), músico de la banda El Recodo, aún duele su ausencia, sigue la tristeza entre sus familiares y amigos que tuvieron que decirle adiós tras ser asesinado el 14 de octubre del 2014, cuando tenía 51 años.

Ahora recuerdan con cariño a quien tocara las percusiones y armonías en “La Madre de todas las Bandas”.

Carlos Sarabia, quien trabajó por cinco años en esa agrupación, ofrece entrevista a EL DEBATE para recordar las aventuras que vivió al lado del músico.

Sus retoños

Su ausencia dejó un gran vacío en sus hijos Ernesto, Aldo Junior y Estrella Sarabia. Desde el cielo, Aldo puedo sentirse contento de que su primogénito, Aldo Jr, sigue sus pasos en la música, y pese a que dejó la banda Los Recoditos, sigue tocando en agrupaciones en Estados Unidos.

“Lo recuerdo con mucho cariño, siempre lo recuerdo haciendo bromas, burlándose de todo, siempre con mucha alegría. Viví muchas cosas muy bonitas con él, como compañero, el verlo como papá, cuando trabajaba al lado de su hijo, Aldo Jr, era lo máximo para él. Quería que su hijo fuera músico.”

Carlos Sarabia comparte que cuando le tocaba tocar junto a su hijo, era un momento maravilloso, y esto se reflejaba en el músico de El Recodo.

Lo recuerda siempre sonriendo y tomando con humor las adversidades.

“Le daba un toque muy especial a la agrupación. Una vez estaba recargado en una ventana en el camión y tras dar una vuelta el vehículo, me tumbó a mí, y me dice: “Pariente, discúlpeme”, todos estaban risa y risa. A veces agarraba las botas para ponérselas y sin querer te pegaba en las espinillas. Todos los que lo conocimos, convivimos con un ser humano maravilloso, que tuvo muchas cosas positivas.”

Amigos de la Banda El Recodo despiden a Aldo Sarabia. Foto: El Debate

Recuento de los hechos

Luego de varios días de buscarlo y de anunciar su desaparición desde el 14 de octubre del 2014, finalmente, la banda El Recodo confirma el 22 de octubre en sus redes sociales la triste noticia, con el siguiente mensaje: “Aldo Sarabia ya se encuentra en el cielo. Fue nuestro compañero e inspiración en mil batallas y todos esos momentos que compartimos perdurarán en los corazones de quienes lo conocimos. Aldo Sarabia García fue un gran amigo y padre de familia. Una persona con mucho sentido del humor, un músico que dominó la armonía y las percusiones”. Atentamente. Banda El Recodo de Cruz Lizárraga”.

Luego, las autoridades comunicarían que al parecer, su esposa, Alma Delia Chávez Guerrero, con quien tenía 29 años de matrimonio, y su supuesto amante por cuatro meses, Yahír Sandoval, podrían haber sido los asesinos.

La versión de los hechos señala que Aldo y su esposa se dirigían a desayunar al poblado conocido como La Tuna. Yahír, que iba escondido en la parte trasera del vehículo, comenzó a forcejear con el músico y le dio un balazo, que lo privó de la vida. Luego lo enterrarían en un camino vecinal rumbo al poblado de El Recodo, donde fue descubierto por unas personas, pues uno de los brazos quedó al descubierto, y de inmediato se dio la noticia a su familia.

Tumba de Aldo en el panteón de El Recodo.



En el 2015, en entrevista con EL DEBATE, la hermana de Aldo, Yoli Sarabia García, contó que Aldo y Delia tenían 10 días separados, y que el 14 de octubre del 2014 buscaban retomar su relación, por ello, él fue al encuentro con una ramo de flores, sin saber que tendría una cita con la muerte.

Alma Delias y Yahir Sandoval. Foto: Cortesía

Entra a El Recodo

A los 18 años, Aldo Sarabia entró a la Banda El Recodo, motivado por el amor a la música que le inspiró su padre, quien también formó parte de la esa misma agrupación. Su amor por quien fuera su esposa quedó plasmado en un sueño musical que tenía Sarabia. Formó una agrupación, a la cual llamó Alma de Sinaloa, pero después de dos años no consiguió que este proyecto fuera rentable y regresó a la agrupación que fundó don Cruz Lizárraga.

Carlos Sarabia comparte que Aldo era muy apasionado y amaba la música de banda. “Le encantaba estar arriba del escenario. Su amor en la música siempre fue la banda El Recodo. Cuando no estuvo en la agrupación le dolía mucho. Él amaba El Recodo, y cómo no, si su papá estuvo en esa banda también. Por ello presumía su amor por la banda”, dijo Carlos Sarabia.

El mejor papá. Que si vuelvo a nacer, me disculpan pero yo ya lo aparte. Hoy hubiera cumplido 55 años. Es tu dia mi ��❤������hasta donde estes! ������ pic.twitter.com/SQF66bc2Rn — Aldo sarabia jr (@Aldosarabiajr) November 3, 2018

Comparte que uno de los recuerdos más vivos que tiene de él es esa vez que lo vio observar a su hijo Aldo al tocar con la banda Los Recoditos.

“Me quedo con un recuerdo muy bonito de él. Cuando recién entré a la banda, nos hicimos de palabras por cosas del estrés. Después nos hicimos amigos, nos tocó ser compañeros de cuarto, y gozamos muchas cosas como amigos y compañeros.”

Hoy fuera un año mas de vida de mi persona favorita, de mi angel, mi padre, amigo y mi todo. Hasta el cielo. ✌️����❤️ por siempre conmigo. pic.twitter.com/AQv90mjgFq — Aldo sarabia jr (@Aldosarabiajr) November 2, 2017

Sobre el mensaje de vida que le dejó Aldo, compartió: “Lo principal, que ahora lo experimento con mi hijo, que está en la Rancho Viejo, es darle siempre lo mejor a tus hijos, darle ese amor con el que se entregaba a sus hijos, y entendiendo que como papá a veces fallas al no estar todo el tiempo con ellos, pero siempre buscas darles lo mejor. Era un hombre que siempre se entregaba y amaba a sus hijos, buscaba darle lo mejor a su familia”.

Foto: Cortesía

Sigue su legado

Expresa que con el que más ha tenido contacto es con Aldo Sarabia Jr. Dice admirar al joven por su fortaleza al enfrentarse a situaciones difíciles para un ser humano.

“Hoy veo a un Aldito saliendo adelante. Platico con él y lo miro luchando por lo que pasó. Un chavo con un montón de cosas que ha tenido que enfrentar. Lo conozco desde niño y sé que está muy bien, está trabajando en la música en Estados Unidos, ha seguido buscando ser una mejor persona”, indicó.