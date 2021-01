Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, contrae Covid-19 a días de  vivir en Madrid

México. Alejandra Capetillo, una de los cinco hios de los actores y cantantes Biby Gaytán y Eduardo Capetillo comparte en sus historias de Instagram que se contagió de Covid-19, a tan solo unos días de vivir en Madrid, España, y también menciona cómo se siente al padecer tal enfermedad.

Alejandra Capetillo, quien tiene 22 años de edad, viajó a Madrid, aunque no menciona si lo hizo en plan de vacaciones o estudios, lo que sí cita es que lamentablemente se contagió de Covid-19. “Yo vengo con la noticia que di positiva en Covid-19 y gracias a Dios, dentro de todo me siento bien, siento como una gripa”, destaca la joven.

Y entre los síntomas que Alejandra presenta menciona dolor de cuerpo, garganta y pide a la gente que se haya contagiado le comparta consejos y qué hacer para salir adelante pronto de ese mal. Dentro de todo se encuentra estable y tranquila.

Me duele la garganta, los músculos, pero dentro de todo gracias a Dios estoy bien, vengo a pedirles su ayuda a gente que haya pasado por esto, de cómo la pasaron, consejos. Me van a ver mucho por aquí, ya que voy a estar aislada y contándoles cómo me siento”, escribe en Instagram.