Ale, la colombiana que está brillando en cuarentena

Mazatlán, Sin.- El 2020 ha sido un año muy fructífero para la colombiana Ale, quien en plena cuarentena hizo su debut como cantante con el tema Besarte otra vez, que grabó a lado del famoso dúo en Colombia, Pasabordo. En entrevista para EL DEBATE, platica sobre su más reciente lanzamiento y futuros proyectos.

De Colombia para el mundo

Su primera colaboración le ha abierto las puertas para darse a conocer en su país y en otros de habla hispana, y actualmente se encuentra promocionando su nuevo sencillo, No es igual, donde la acompañan Sixto Rein y KYO.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La canción que se estrenó hace un mes, es un cover de una pieza que estuvo muy de moda en la década de los 90, y la artista renovó la versión con sonidos más actuales sin perder la esencia de la misma. Dicho cambio fue del gusto de la gente, prueba de ello es que el video oficial ya rebasó el millón de reproducciones.

“La escuché por primera vez en cuarentena y me enamoré, y dio la idea de hacer una nueva versión para que mi generación escuché mis influencias”, expresó.

Ale interpreta su nuevo sencillo a lado de Sixto Rein y KYO.

Revelación en cuarentena

Ale empezó a trabajar de manera profesional en su carrera desde 2019, sin embargo, fue a principios de este año que inició con la grabación de su primer sencillo, sin contar que el planeta entero iniciaría con un periodo de cuarentena.

Esto no fue motivo para que sus ánimos decayeran, así que modificó sus planes. Las ganas de sobresalir en el mundo de la música, el optimismo y el gran deseo de cumplir sus sueños han hecho que la también compositora no quite el dedo del renglón, dándose a conocer sin que se pueda presentar en un escenario de manera formal.

“Es una locura porque todos nos tenemos que adaptar, pero no nos podemos parar, hay que buscar la manera, es complicado porque el trabajo no fluye igual como antes, y hay que tener en cuenta lo de las medidas de seguridad, el staff es mucho menos, pero siento que todo es cuestión de actitud, creo que eso me ha ayudado a sobrellevar la cuarentena”, compartió.

Estreno navideño

Con apenas 16 años, ya se perfila como una de las favoritas reguetoneras en su país, y es que desde muy pequeña supo lo que quería ser, por ello, con el apoyo de sus papás, estudió música, canto y baile, con el fin de estar lista para iniciar su carrera de manera profesional.

Aunque tiene los pies muy puestos sobre la tierra, y sabe que cumplir sus objetivos requerirá de mucho esfuerzo y dedicación, expresó que trabajará para compartir el escenario con sus más grandes ídolos, como Carol G y otros.

Nuevos proyectos

Una de las sorpresas que adelantó es que ya tiene listo su primer disco navideño, donde incluirá temas clásicos adaptados al reguetón, así como temas escritos por ella misma. Aunque aún no tiene fecha de estreno, compartió que en pocos días estará disponible en redes sociales.

“Tiene canciones tradicionales adaptadas al reguetón, unas inéditas y otras clásicas, porque no quería perder esa esencia navideña, quería que estuviera muy marcada en la sonoridad como también que las gente las reconozca”.

Finalmente, expresó que para el 2021 vienen cosas nuevas para su carrera, y quiere viajar a otros países, como a México, para hacer música y darse a conocer fuera de Colombia.