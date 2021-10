Alec Baldwin dispara y mata a mujer durante el rodaje de la película "Rust"

Nuevo México.- El actor Alec Baldwin asesinó accidentalmente a una mujer y dejó a un hombre herido tras disparar con un arma de utilería durante una escena de la película "Rust".

El nacido en Nueva York se encontraba en un set de grabación ubicado en Nuevo México cuando una falla en el arma generó balazos contra Halyna Hutchins, directora de fotografía y Joel Souza, director del filme.

La mujer herida fue trasladada de inmediato por vía aérea a un centro médico, donde finalmente los especialistas determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Por su parte, el sujeto lesionado también fue llevado a un hospital donde es atendido de emergencia.

Autoridades de la región indicaron que el hasta ahora no se han interpuesto denuncias contra el productor y actor, bajo el entendido de que los disparos fueron accidentales.

Sin importar lo anterior la oficina del sheriff inició una indagatoria y delimitó la zona para interrogar a quienes atestiguaron el hecho.

Las grabaciones de "Rust" quedaron detenidas hasta nuevo aviso para garantizar que todos los integrantes del elenco se encuentren bien de salud, así informó a medios de comunicación estadounidenses personal que trabaja con Alec Baldwin.

El integrante de filmes como "Jefe en Pañales" y "El Gato" participa en su más reciente coproducción como Harland Rust, un forajido que en determinado momento debe huir junto a su nieto condenado a la horca.

Hasta el momento Alec Baldwin no se ha pronunciado personalmente sobre el fatal accidente donde terminó con la vida de una compañera de grabaciones, y dejó herido a uno más.

La última publicación del actor y productor en redes sociales fue hecha en su perfil verificado de Instagram, donde publicó una foto suya caracterizado para su papel de "Rust".

Acompañando la imagen escribió un mensaje aclarando lo cansado que es participar activamente en las grabaciones después de la pandemia.

Leer más: Mhoni Vidente: Este sueño común significa que te hacen BRUJERÍA o tienen envidia

"Back to in person at the office. Blimey…it’s exhausting", escribió, que puede ser traducido al español como "De vuelta en persona a la oficina.Caray ... es agotador".