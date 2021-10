Aleida Núñez a muy temprana hora se pone a entrenar con un cómodo bikini

Aleida Núñez de 40 años de edad, ama que las redes sociales estallen con su belleza es por eso que desató la locura en Instagram al ponerse a entrenar a muy temprana hora en bikini.

Fue por medio de un video donde se puede ver a la actriz mexicana en el gimnasio, al parecer le tocaba hacer espalda, por lo cual sus fans le desearon mucha motivación.

"Incluir en mi vida diaria el ejercicio me ha llevado siempre a sentirme en mejor estado mental y físico …aunque hay días que no me siento con la mejor energía siempre ME LEVANTO y SIGO… #mentefuerte", escribe Aleida Núñez.

Para quienes no lo saben la también cantante siempre ha gozado de una buena genética, es por eso que tiene esa figura, pero también trata de mantenerlo como lo acaba de mencionar.

"Eres admirable princesa hermos", "Me imagino que esto lo has hecho toda tu vida, porque siempre tu estado físico ha sido maravilloso, espectacular, por decirlo menos", escriben sus admiradores.

Para quienes no lo saben la artista desde hace tiempo ha estado alejada de las telenovelas, por lo que sus fans le piden a gritos que regrese a una de ellas.

Cabe mencionar que la morena siempre ha sido considerada como un símbolo sexual de parte de sus seguidores desde hace años.

