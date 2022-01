Aleida Núñez afirma no ser una interesada por su relación con millonario empresario

Aleida Núñez de 41 años de edad se ha convertido en el tema del momento por su relación con el empresario estadounidense Bubba Saulsbury con quien se fue de vacaciones a Medio Oriente hace poco y se la pasó muy bien, incluso en su cumpleaños el galán le envió un enorme arreglo de flores lo que ha causado más controversia si su relación va en serio.

Y es que también se ha dicho en algunos programas de televisión que está con el empresario por interés pues es un hombre millonario muy reconocido en Estados Unidos, incluso han dicho que es su sugar daddy, es por eso que ella de inmediato tapó bocas a quienes la llaman interesada.

"La gente siempre va a especular, siempre va a hablar siempre van a decir y lo más importante es que yo estoy bien contenta este él es un hombre maduro, es un hombre que respeto y admiro y por eso estoy saliendo con él y más haya de su posición económica pues si hombre no me importa que digan que si es por el dinero no eso es lo de menos", dice la actriz mexicana en Chisme No Like.

Aunque muchos han defendido el nuevo amor de Aleida Núñez, otros la han criticado asegurando que efectivamente está por interés, lo que ha generado una guerra entre internautas por la posición en la que está la famosa en estos momentos.

"Muy buena contestación de Aleida Núñez pues apenas está comenzando un romance y ojalá que le vaya muy se merece el cariño de un hombre que la respete", "Aleida puede hacer con su vida, lo que ella quiera, dejemos que sea feliz, el hecho de ser figura pública no da derecho a pedir explicaciones de tooodo", escriben los fans de la artista.

En estos momentos la estrella de televisión no solo está feliz con la relación también deja en claro que regresa al mundo de las telenovelas con Corazón Guerrero donde no se sabe mucho de su personaje, aunque siempre ha realizado muy buenos papeles.

Cabe mencionar que la morena también es considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo desde hace tiempo, es por eso que cuenta con miles de fans.