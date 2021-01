Aleida Núñez como una Barbie mexicana con traje de baño tropical

Aleida Núñez de 40 años de edad tiene a todos con el ojo cuadrado en estos momentos, esto después de haber compartido una foto en Instagram donde aparece posando con su traje de baño como si fuera una Barbie, pues su figura no solo la ayudó a lograr cierto parecido con la muñeca, sino que el look rubio que se carga también le dio más fuerza a la mujer originaria de Lagos de Moreno.

En la foto se puede ver a Aleida Núñez posando muy relajada en un traje de baño muy tropical el cual hizo contraste con la piel bronceada de Aleida Núñez, pero eso no es todo, ya que su figura cada vez más se ve mejor, por lo que más de uno de sus fans ha quedado emocionado por lo bien que se ve la bella mujer quien se ha cuidado toda la vida, es por eso que luce una veinteañera.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La foto alcanzó más de 97 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber a la actriz que debería abrir su propio only fans, ya que su físico es perfecto para dicha aplicación que están usando muchas celebridades, aunque ella no está del todo de acuerdo, pues en una ocasión la rubia señaló que no le gustaría mostrar del todo.

"Eres un encanto de mujer, bellísima y talentosa. Obvio que te encanta lo que ves, piensas y sientes, lo tienes todo. Saludos", "Tienes semanas que salen al 100 tus fotos siempre me gustaban, pero recientemente más o cambiaste de fotógrafo", "Siempre que todo oscurece apareces tú para alegrar mi día", "Eso es correcto té quieres, muy buena autoestima", escribe Aleida Núñez en sus fotos.

Otra de las cosas por las que Aleida Núñez es muy querida en redes sociales es por ser una mujer con amor propio es decir a cada momento, Aleida Núñez está fortaleciendo que uno se debe querer en todos los aspectos poniendo en fin el que dirán, pero ella ha logrado esto por medio del yoga disciplina que le fascina realizar.

Leer más: Aleida Núñez se mete a una alberca de Tulum como Dios la trajo al mundo

Para quienes no lo saben varias agencias de viaje se han encargado de buscar a Aleida Núnez para que promocione su marca, por lo que han elegido a la también cantante como modelo para que le de publicidad a los resort y hoteles donde ella se hospeda tomándose fotos muy coquetas en diversos trajes de baño con los cuales desata la locura.

Leer más: Aleida Núñez comparte foto de su exuberante cuerpo en traje de baño

Algo que no pueden creer los fans de Aleida Núñez es que sea celosa, pues en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, ella aseguró que tuvo una etapa de celosas, aunque no se considera una mujer tóxica, en su momento dejó en claro que los tuvo, pero pudo superarlo, aunque para la periodista le causó mucha impresión pues siempre ha visto a Aleida Núñez como una mujer sobre saliente en todos los aspectos.

Mi celos no son por mí, yo sé lo que soy y lo que valgo yo mi celo es porque a ver fíjate cuando eres celosa pues sí eres no, pero hay un celo enfermizo o sea el celo enfermizo que te lleva a una relación tóxica, dijo Aleida Núñez quien en ese tiempo no confiaba de todo en si misma, pero hoy es todo lo contrario.

Aleida Núñez muy guapa con traje de baño/Instagram

Cabe mencionar que Aleida Núñez es una madre soltera que lo ha dado todo por su hijo y aunque muchos piensan que la actriz anda en busca del amor, la realidad es que Aleida Núnez está muy enfocada en su trabajo, por lo que prefiere no explorar del todo los terrenos amorosos.