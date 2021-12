Aleida Núñez comparte con sus fans como evita caer en un ataque de celos

Aleida Núñez de 40 años de edad compartió con sus fans que ella sí es una mujer celoso, pero dejó en claro como le hace para evitarlos, pues no se considera una mujer histérica, mucho menos que haga un escándalo, pues no le gusta crear dramas, así lo dio a conocer en una entrevista.

Soy de la que no buscó fíjate, nunca busco, que sé que a lo mejor encuentro algo, porque sí podría llegar hacer celosa, dijo Aleida Núñez quien de inmediato dijo como es la confianza con sus parejas y vaya que dejó a más de uno con el ojo cuadrado.

"No me interesa saber la contraseña, que me meto a su Facebook a su computadora, nada porque sabes que yo soy de la filosofía de que cuando estas con alguien es porque realmente quieres compartir, quieres estar bien, que se una persona transparente, entregarte", le dijo la actriz mexicana a Gustavo Adolfo Infante.

Y es que dicha plática surgió a raíz de cuanto tiempo duró la guapa mujer en una relación y la más larga fue con su ex esposo Pablo Glogovsky con quien duró 8 años casada e incluso procreó un hijo con él, pero aseguró que dicha etapa le dio ayudó bastante personalmente.

Otra de las cosas que mencionó Aleida Núñez es que ella no es una mujer que quiere andar de relación en relación, pues deja en claro que es mujer de un solo hombre y que ama la estabilidad, dejando en claro que esa es su forma de ser por si alguien tenía una percepción diferente de ella.

Una mujer muy atractiva

Otra de las cosas por las que siempre ha llamado la atención Aleida Núñez, sin duda alguna ha sido por ser una de las más guapas del espectáculo mexicano y es que tiene un atractivo increíble, esto gracias a que en todo momento se ha cuidado ya sea a la hora de comer o haciendo ejercicio, algo que le fascina hacer desde hace varios años.

Además, la también cantante se viste de una manera muy atractiva, por lo que más de uno de sus fans caen rendido a sus pies.