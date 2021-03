Aleida Núñez comparte una de sus poses de yoga favoritas desde Puerto Escondido, Oaxaca

Aleida Núñez publicó en su cuenta de Instagram donde fotografía donde podemos verla haciendo yoga; asimismo la actriz de telenovelas mostró su pose favorita en esta práctica que enfatiza la meditación y la liberación. Y que mejor lugar para esta disciplina de origen hindú, que llevarla a cabo a orillas de la playa. La actriz de teatro y televisión recibió muchos halagos de parte de sus fans.

De acuerdo con el reciente post en su feed de Instagram, está fotografía se la tomaron durante su estancia en el lujoso Samora Luxury Resort, ubicado en el paradisíaco Puerto Escondido, Oaxaca. En su publicación Aleida Núñez originaria de Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México, manifestó:

Todo nuevo amanecer está acompañado de un desafío; la voz de tu alma.

Sus seguidores quedaron fascinados al verla practicar yoga a orillas de la playa, luciendo el cuerpazo que tiene. "Lindísima", "que belleza de mujer", "la mejor publicación de hoy", "que elasticidad Aleida", "excelente relajación", "hola hermosa, que todo lo que te propongas hoy se te cumpla y sea éxito", "preciosa", "belleza, todo un sol como siempre", "mujer tan apasionada", "uff, de infarto", "cuerpazo", "que ricura de mujer", "wow, que bonita vista del mar", "Dios que mujer", "eres muy sexy y hermosa", "Aleida, mi cielo, que tengas un maravilloso inicio de semana y un grandioso mes de marzo, que todo sigan bien" y muchos más, son los comentarios que ha recibido la actriz en su post.

Aleida Araceli Núñez Flores, nombre completo de la actriz, tuvo sus inicios en el mundo de los certámenes de belleza; en 1994 obtuvo el segundo lugar en Nuestra Belleza Guanajuato y posteriormente fue conductora de televisión en varios programas del canal 10 de León, Guanajuato. Antes de incursionar en la actuación fue modelo publicitaria y de pasarela.

Su debut en las telenovelas fue en el 2001 en "Salomé", protagonizada por la fallecida actriz Edith González y Guy Ecker. Aleida también ha participado en los melodramas "Entre el amor y el odio", "Las vías del amor", "Mariana de la noche", "Contra viento y marea" y otras más. Asimismo ha sido parte de las series "Mujeres asesinas" en el capítulo "Cándida, esperanzada" en 2008 con el personaje de "Doris", y en el capítulo ""Elvira y Mercedes, Justicieras" en 2010 como "Mercedes González".

Su más reciente telenovela fue "La mexicana y el güero" donde interpretó a Rosenda; cabe mencionar que este melodrama de Televisa estuvo protagonizado por Itatí Cantoral y Juan Soler, producida por Nicandro Díaz González.

Aleida Núñez no solo ha conquistado la televisión y el teatro con su talento artístico y con su belleza, sino también la escena musical. En su faceta como cantante ha lanzado los temas "Abrázame" al son de la banda, "Papito", "Mi cucú" junto a La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Xiu García, así como "Márchate ahora" con Aarón y su Grupo Ilusión. Cabe mencionar que desde 2005 ha posado para distintas revistas mexicanas. Su aparición en la revista For Him Magazine en agosto de 2006, fue el ejemplar más vendido de esta publicación durante el año. En enero de 2007 se desnudó por primera vez para la revista H Extremo.