Aleida Núñez con body rojo y zapatillas se convierte en una fantasía

Aleida Núñez de 40 años de edad, sabe muy bien como llamar la atención entre sus miles de fans y esta vez lo hizo posando en un body rojo y con zapatillas de aguja del mismo tono, además decidió acostarse sobre un sillón en color negro, donde quiso derrochar seducción total, logrando con su objetivo, pues sus fans le dieron muchos likes a la foto.

Como era de esperarse el cuerpazo de Aleida Núñez fue alabado por sus fans quienes le hicieron saber que su físico se ve mejor que el de cualquier actriz, es por eso que ha tenido la dicha de compartir sus secretos de belleza en redes sociales, pues sus fans se lo piden a gritos, pero también diversos programas la han tenido como invitada para que comparta más sobre sus rutinas de ejercicio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para quienes no lo saben, Aleida Núñez es una mujer disciplinada es decir ella siempre deja que todo lo bueno fluya en su vida, pues aprendió a soltar todo lo malo, y empezó haciendo yoga, además le dijo adiós ala mala alimentación, pues para la artista una buena alimentación influye mucho en el estado de ánimo de la persona acción que hace desde hace tiempo.

Dos cosas son las que Aleida Núñez combina todos los días, se trata de mente y corazón, ya que la actriz asegura que el combinar estas dos herramientas en cada uno de tus propósitos personales hace que todo sea más fácil, es por eso que su vida es demasiado tranquila, incluso ha dicho que para los medios nunca será nota, pues los escándalos nunca la acechan.

Lo más sonado en torno a un escándalo de Aleida Núñez, fue cuando se divorció del padre de su hijo Pablo Glogovsky, pues fue algo muy fuerte para ella, y aunque contrató un abogado cuando se separó de él, siempre supo que nunca quiso tener un conflicto legal con él, pues supo que no quería afectar la relación que su hijo pudiera tener con él a futuro.

Leer más: Aleida Núñez con vestido floreado muestra cuerpazo descomunal

Hoy en día sigue trabajando con intensidad y aunque no sea en la pantalla grande, donde no la vemos desde hace tiempo, su popularidad como influencer, la ha llevado a que varias marcas la busquen, pues les gusta el físico que se carga para promocionar lugares turísticos, especialmente la playa, pues la artista proyecta mucha pasión en cada instantánea.

Leer más: Las fotos de Aleida Núñez con body rosa que se robaron miradas en Instagram

Otra de las cosas que le fascina hacer a Aleida Núñez es el yoga, prueba de ello son las posiciones que hace ya sea desde un balcón o desde la playa, pues para la artista cualquier lugar es bueno, pero eso no es todo, pues le encanta dar reflexiones en cada instantánea que lanza la guapa mujer de curvas peligrosas.

"Respóndeme por Instagram por favor porque me dejas en visto", "Ahhh caray eres una fantasía para cualquier hombre que se precie de serlo", "Ale, rojo pasión, rojo fuego. Una combinación perfecta, tú y el rojo", "Hay amor en esa posición me haces echar a volar mi imaginación tu mi amor platónico aunque nunca contestas me mandas un beso amor si alguna vez me contestas", le escriben a Aleida Núñez, por la foto con su body en color rojo.

Aleida Núñez causó impacto con su tremendo body rojo/Instagram

Cabe mencionar que Aleida Núñez siempre ha dicho que un hombre inteligente podría enamorar a cualquier mujer, pues para ella el físico es algo banal, mientras que el estar informado de cualquier cosa, hace que cualquier hombre se vea interesante.

Se manifiestan para exigir el libre tránsito en caseta de Culiacán, Sinaloa

Suscríbete aquí a Disney Plus