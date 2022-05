Aleida Núñez con body rosa invita a sus fans a que vean su pagina privada donde hay de todo

Aleida Núñez de 41 años de edad, vuelve hacer de las suyas en redes sociales, prueba de ello fue al aparecer en un body rosa con el cual invita a todos sus fans a que se inscriban a su página VIP donde comparte contenido exclusivo de su figura, pues es otra de las famosas que le entró al negocio de la belleza femenina.

En la foto se puede ver a Aleida Núñez con dos colitas muy coqueta, un maquillaje muy de acorde con el tono rosa fucsia de su prenda, así como una figura bien trabajada como solo ella sabe, pues verse bien siempre ha sido fundamental para esta guapa mujer quien lleva años haciendo ejercicio.

"Espectacular tu belleza me encantas mucho mi amor", "Que bonita y bella y no podía faltar esa bella sonrisa", "Wooow eres una belleza angelical, mi amor saludos y besos preciosa dama", "Wow amor que hermosa sonrisa como tú belleza amor eres un monumento de mujer amor", "Por favor cásate conmigo Yo sí me caso contigo mi amor platónico eres mi princesa hermosa te amo mucho mi amor", le escriben a Aleida Núñez en redes sociales.

Para quienes no lo saben fue en esa misma página privada, donde Aleida Núñez conoció al empresario estadounidense Bubba Saulsbury, con quien se fue a Dubái en Año Nuevo y dejó a sus fans, además del mundo del espectáculo paralizado por este repentino amor que tomó a muchos por sorpresa.

A pesar de que la relación no funcionó, ella lejos de deprimirse de inmediato, se puso a trabajar en la telenovela Corazón Guerrero, donde le ha ido muy bien, además deja en claro que es una mujer emprendedora, pues no solo actúa, también es empresaria y cantante, un verdadero estuche de monerías dejando en claro que no necesita de un hombre para salir adelante.

Cabe mencionar que hace poco tuvo problemas con Ivonne Montero en la obra Amor de Tres, pues llevaros sus diferencias personales hasta el trabajo, situación que no le gustó del todo a la producción, por lo cual decidieron sacarla, pues todo se estaba saliendo de control.

