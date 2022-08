Aleida Núñez con body rosa sacude su retaguardia de acero con tremendo baile

Aleida Núñez se vuelve a empoderar a su antojo en redes sociales y lo hizo por medio de un baile donde se le ve con un body rosa super pegado con el cual movió su retaguardia de acero a su antojo con un baile muy sensual dejando a su público con el ojo cuadrado.

"Muy contenta de compartir la noche de ayer con la gente hermosa de Amozoc, Puebla gracias al presidente municipal y todos los organizadores por su hospitalidad hasta siempre #show #cumbia #aleidanunez", escribe Aleida Núñez en su publicación.

Y es que Aleida Núñez dio un show breve donde causó reacciones de todo tipo, pues para quienes no lo saben las cumbias le van muy bien a esta guapa mujer quien no solo sabe cantar muy bien, sino que al momento de bailar lo da todo dejando sin habla a sus fans quienes no se esperaban que en esta presentación se meneara de esta manera.

"Hola aleida hermosa te deseo lo mejor exito preciosa te amo saludos desde Tijuana", "Super hermosa y espectacular amor té amo amor", "Hola hermosa sigue luchando por tus sueños hasta que se hagan éxito saludos", "Maravilloso tu espectáculo soy de amozoc genial", "@aleidanunez guapa te amo sígueme en Instagram porfa , saludos desde Tijuana", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que Aleida Núñez es muy querida se debe a las ganas de trabajar que siempre ha demostrado desde muy joven, pues siempre la hemos visto como una mujer imparable que le encanta estar en movimiento, ya sea en su línea de leggins o grabando una telenovela a ella le fascina trabajar.

La actriz mexicana también ha causado revuelo por su vida amorosa, pues en más de una ocasión no solo sus fans, sino los mismos medios la han cuestionado por los galanes que han pasado por su vida, pero ella, lejos de ocultar sus romances, siempre ha dicho que está feliz con quien está y siente por lo que la tiene sin cuidado lo que se diga de ella.