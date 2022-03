Aleida Núñez con bralette negro de encaje se olvida de todas sus penas

Aleida Núñez de 41 años de edad tiene a sus fans con el ojo cuadrado por sus recientes publicaciones de Instagram, donde se le ve muy destapada con un bralette negro de encaje en Colombia, con el que se fue a cenar a un restaurant dejando en claro que sigue siendo esa mujer coqueta que puede enamorar a quien sea.

Y es que desde el fin de su relación con el empresario estadounidense Bubba Saulsbury, decidió ponerse de lo más coqueta pues sigue disfrutando su soltería al máximo, la mejor manera fue con este outfit en color negro el cual combinó con un pantalón holgado del mismo tono con el que pone en claro que la moda le va muy bien.

Para quienes no lo saben, estos tonos son uno de los favoritos de Aleida Núñez, pues no solo le dan ese toque de elegancia, también de belleza que cautiva a cualquiera, ya que los sabe combinar muy bien con cualquier estilo, es por eso que a sus fans les encanta ver los looks que puede llegar a formar.

"Wow que bellísima y maravillosa", "Super guapísima amor eres una diosa té amo amor", "Te ves guapísima eres una reyna que te la sigas pasando bien @aleidanunez", "Buenas noches dulces sueños cuídate mucho corazón eres muy hermosa linda guapa bella te quiero mucho corazón", "Tevez bien preciosa corazón luces fenomenalmente hermosa mi amor", escriben las redes.

En estos momentos la actriz mexicana ha preferido salir pues no quiere estar pensando en un tema muy doloroso, se trata de la muerte de su mascota Bambi, por lo que sus fans le han dado muestras de cariño en redes, mientras que ella ha salido con su mejor cara ante los medios quienes hace poco le preguntaron por su situación amorosa, por lo que ella lejos de negarlo reveló que en efecto la distancia fue uno de los motivos por los cuales decidió terminar con él.

Ahora sus seguidores esperan verla pronto en la nueva telenovela donde participar, se trata de Corazón Guerrero, donde interprete a Selena personaje el cual dará mucho de que hablar en la nueva trama de Televisa.

