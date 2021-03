Aleida Núñez con short y top de licra embarrado es la sensación

Aleida Núñez de 40 años no se pone en paz desatando la locura en redes sociales al posar con un short de licra azul y un top deportivo con el cual se le miraba tremendo cuerpazo a la mujer originaria de Lagos de Moreno.

Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando cadadía...@contralaviolenciafemenina #diainternacionaldelamujer, escribió Aleida Núñez en la foto donde alcanzó varios likes, además de varios comentarios de todo tipo.

Pero eso no fue todo, pues la pose que hizo Aleida Núñez dejó sin habla a todos, ya que se le haciendo lo que parece una pose de yoga, pero la artista como era de esperarse le metió su estilo a la foto.

"Linda mamasota no se pero me haces suspirar cada ves que te veo en esas fotos, y un feliz día de tu mujer como tu de luchadora y no porque estás en un cuadrilátero si no por te la rifas en tu vida personal bendiciones en tu día, le escribió una fan a la bella actriz.

La foto de Aleida Núñez llamó la atención no solo por lo guapa que se ve, sino por ser una mujer que ha sabido salir adelante a su manera y es que ella a pesar de los golpes que le ha dado la vida ha sabido salir adelante.

Regresando un poco con la belleza de Aleida Núñez, desde hace años se ha convertido en una mujer llena de seducción y todo gracias al cuerpazo que se carga, aunque los personajes en las telenovelas la han ayudado bastante.

Otra de las cosas por las que la también cantante es admirada, es porque su línea de ropa deportiva ha crecido bastante, pues cada que puede se la lleva haciendo promoción en redes sociales sobre lo más nuevo de su línea.

