Aleida Núñez con vestido color nude desata fantasías de todo tipo

Aleida Núñez de 39 años de edad, se ha convertido en la mujer más deseada de las redes sociales, pues basta con ver su belleza en redes sociales, donde muestra cuerpazo de infarto, pues como los buenos vinos, sus fans le han dicho que se ve mejor conforme pasa el tiempo y un vestido nude lo comprobó.

Resulta que Aleida Núñez se puso un vestido nude para una sesión de fotos, pero obviamente eligió la que más le favoreció, se trató de este vestido el cual resaltó su figura, además de unas zapatillas del mismo color, por si fuera poco su cabello se miraba mucho más radiante, ya que siempre trata de cuidarlo ahora que lo trae más corto.

Más de 58 mil likes tuvo Aleida Núñez en su foto, donde le pusieron varios comentarios de todo tipo y es que como se dijo anteriormente es el sueño dorado de todo caballero, pues su belleza siempre se ha notado en telenovelas como La Fea Más Bella, y Mañana es Para Siempre, entre otros melodramas donde siempre se le miraba guapísima.

Para quienes no lo saben, al parecer Aleida Núñez se encuentra soltera en estos momentos, pues lejos de buscar un galán se encuentra enfocada en su hijo y sus nuevos proyectos, pues es muy sabido que Aleida Núñez es una mujer trabajadora, que además le gusta hacer mucho ejercicio, otra de sus grandes pasiones desde hace tiempo.

Algunos de los ejercicios que realiza Aleida Núñez para mantener ese cuerpazo es yoga, pesas y elíptica muntifuncional, aunque también la genética de la bella mujer originaria de Lagos de Moreno, podría ser una de las causas por las que se ve espectacular la imponente mujer.

Otra de las cosas que pocos saben de Aleida Núñez, es que ella tuvo un romance muy serio con el actor Juan Ferrara hace muchos años y la trataba como una verdadera dama, pues ella siempre lo presume en las entrevistas donde deja en claro que en realidad amó demasiado al actor, pero él no quería tener más hijos, por lo que decidieron terminar.

Para empezar el platicar con él es una poesía, o sea, a mí me encantan los hombres inteligentes, o sea a mi me puede seducir más un hombre inteligente que un hombre musculoso, entonces cuando yo platicaba con él me quedaba, me seducía sabes y aparte me invitaba a unas cenas deliciosas, me llevaba a los mejores lugares, me trató siempre como una reina y cuando fui su novia por supuesto también siempre...", dijo Aleida Núñez El Minuto que Cambió Mi Destino.