Aleida Núñez con vestido de cuero tinto desborda belleza mexicana

Aleida Núñez de 40 años de edad desató la locura total con un vestido de cuero tinto espectacular con el cual resaltó su bello físico el cual ha cuidado por varios años gracias a mucho ejercicio, además de una buena alimentación balanceada.

En la foto se puede ver a la actriz mexicana recostada en un sillón y posando como una verdadera estrella de televisión, además desde que se dio a conocer en el mundo del espectáculo ha sido vista como una de las mujeres más bellas de Televisa donde se ha dado a conocer gracias a diversas telenovelas donde ha enamorado con su coqueto estilo.

Al momento de la redacción la foto de la también cantante mexicana alcanzó más de 9 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde sus seguidores le escribieron de todo a la guapa mujer quien es fanática de la meditación dejando en claro que tiene una paz mental única.

Otra de las cosas por las que esta mujer es considerada una de las más bellas es cuando se deja ver en leggins, pues comparte contenido en su cuenta de Instagram de como se le ven dichos outfits deportivos con los cuales aprovecha para darle publicidad pues tiene una línea.

La belleza de Aleida Núñez con su vestido/Instagram

A pesar de que Aleida Núñez tiene casi 20 años de carrera ella sigue despuntando en diversos proyectos como obras de teatro y carnavales donde sigue demostrando que talento le sobra, además es una mujer muy divertida, pues muchos pensarán que es algo sería, pero la realidad es que se la pasa muy bien cuando la invitan a charlar.

Una de las entrevistas más recientes fue la que tuvo con su amiga Manelyk González de Acapulco Shore con quien se divierte bastante pues son muy amigas además siempre se están apoyando.

"Hola buen día saludos te ves muy hermosa y tu siempre estarás en el mío cuídate y que dios la bendiga", "Tu también en el mío,eres una hermosa y espectacular mujer,tienes un lindo cuerpazo,muchos besotes y bendiciones desde Tijuana", "No puedo negar que siempre has sido el amor de mi vida, eres muy bella y me encantas, que tengas bonito fin de semana...", escriben las redes.

