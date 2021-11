Aleida Núñez con vestido negro como Juana La Cubana le pone sabor a las redes

Aleida Núñez de 40 años de edad sabe muy bien como llamar la atención de sus fans con cualquier outfit, pero hubo uno que causó revuelo total y es que apareció con un vestido negro de cristales caracterizando a Juana La Cubana en una obra de teatro donde es la protagonista.

Fue en las redes sociales donde Aleida Núñez presumió su vestido en color negro con el cual desbordó pasión total, pues no es un secreto que la artista se vea como una verdadera diosa, además su cabellera también llamó la atención de sus seguidores, pues la sabe presumir al máximo.

Ella es Juana la Cubana en Amor de tres espectáculos de cabaret, y hará todo para quedarse con Pedro Navajas @amordetresmusical sábado 20 y 27 de nov CDMX en @forosanrafaeloficial funciones 6 y 9pm no se la pierdan vestuario", escribe en la foto la actriz mexicana de telenovelas.

Como era de esperarse los fans de la artista reaccionaron de inmediato y le mandaron los mejores piropos por lo guapa que se miraba, pero también le volvieron a preguntar como le hace para verse tan perfecta en donde quiera que se para, por lo que ha manifestado que todo se debe un entrenamiento pesado y una buena alimentación.

"Eres tan hermosa...y muy hermosa...cómo una estrella...", "Te ves divina con ese conjunto el cual resalta tu escultural figura mi amada @aleidanunez", "Se levanta el telón te deseo buen espectáculo Aleida Núñez", "Por si no sabias en lo más profundo del océano se encuentra el megalodón, uno de los animales mas peligrosos y mortales de todos los tiempos, no obstante, en la tierra estas tú, que eres un megabombon", escriben los fans a Aleida Núñez.

Vida saludable

En una ocasión Aleida Núñez dijo que para tener una vida muy saludable se necesita ser disciplinado y en una entrevista con Manelyk González dijo como es un día normal en su vida.

Yo la verdad es que siempre he llevado una vida muy saludable, no me desvelo mucho, me encanta la fiesta pero no me desvelo mucho siempre duermo como 7 u 8 horas diario, dice la artista sobre su estilo de vida fitness.

