Aleida Núñez confiesa haber sido fuertemente abusada por su ex

Durante una intima entrevista, la reconocdia bailarina y actriz, Aleida Núñez, se sinceró ante las cámaras y confesó que una de sus parejas la maltrató en distintos aspectos, al grado de intentar ahorcarla.

En la plática que tuvo con Gustavo Adolfo Infante de programa 'El minuto que cambió mi destino', Aleida explicó que todo inició como violencia psicológica, pero más tarde se convirtió en física.

Me decía, no vales como mujer, no sirves para esto, no funcionas, inclusive a denigrar mi persona. Cuando un hombre es inseguro saca sus inseguridades en la otra persona”.

La bailarina no quiso revelar el nombre de su expareja y explicó que decidió ponerle fin al constante maltrato luego de que éste la encerrara en una habitación y la privara de su libertad.

Reventó todo, un día me encerró en una habitación y no me dejó salir varias horas y ahí me intentó ahorcar”.

Aleida sorprendió a los usuarios al informar que había sido también víctima de abuso sexual y compartió:

En algún momento yo le compartí esto a una psicóloga y ella me dijo si en algún momento él te obligó a tener relaciones sexuales y no tuvo tu consentimiento eso fue una violación”.

Tras esto, Núñez impactada dijo:

Yo me quedé fría porque en realidad sí, cuando tú ya no tienes como mujer, ni las ganas, ni el amor, ni nada, ni la atracción como para hacer eso entonces es una violación. No quería tener sexo con él… me obligó algunas veces”.

Aleida Núñez es una actriz y bailarina mexicana nacida un 24 de enero de 1979. Actualmente es la fundadora de la fundación 'Contra la violencia femenina'.

Pues tras sufrir violencia física y psicológica, Aleida decidió iniciar a compartir su experiencia en formato de conferencias para hacer trascender su mensaje para todas aquellas mujeres que sufren y han sufrido cualquier tipo de violencia.