Aleida Núñez coqueta desde el jacuzzi, usando un diminuto traje de baño amarillo; fans enloquecen

Bubba, quien en redes sociales fue llamado "el sugar daddy de Aleida Núñez" , presuntamente le hizo dijo que no dejaría de matar animales, pues era una deporte familiar que practicaba desde la adolescencia. Ante esto, la actriz "le dijo que ya no quería volver a verlo y lo tronó".

Sin embargo, el motivo de su ruptura sería otro: ¡la caza de animales silvestres! De acuerdo con la revista TVNotas, cuando Aleida se enteró del hobby que tenía Bubba Saulsbury, quedó en shock. "No podía creer que el mismo hombre cariñoso que la consentía tanto, le dijera que disfrutaba matar animales y que se sentía orgulloso. Obvio, le dijo que no podía tener una relación con una persona así y le dio a elegir: o ella o la caza".

En el terreno sentimental, hace unos meses Aleida Núñez tuvo una relación amorosa con un petrolero millonario llamado Bubba Saulsbury , originario de Odessa, Texas, Estados Unidos. De acuerdo con la actriz, su romance terminó, ya que la distancia no jugó a favor de ellos.

En su faceta como cantante ha realizado varias colaboraciones, entre estas "Mi cucu" con La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Xiu García. Como empresaria, lanzó su línea de leggins y jeans levanta glúteos llamada "Sensuale an jeans".

Sus seguidores quedaron maravillados ante su derroche de belleza y sensualidad, recibiendo halagos como "divina", "increíble, la mujer más guapa que siempre he de ver", "una verdadera Diosa", "que cuerpazo", "hermosura de mujer", "eres un monumento de hembra, tu belleza sin par eclipsa el corazón", "luces espectacular" y más.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.