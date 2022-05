Aleida Núñez de lo más coqueta y segura de sí misma, al usar un revelador traje de baño rosa fucsia

La actriz de telenovelas Aleida Núñez provoca suspiros entre sus miles de seguidores con su espectacular cuerpazo. La también cantante, de 41 años de edad, sabe como causar furor y subir la temperatura en redes sociales: basta con un publicar una provocadora fotografía o video donde muestra esa anatomía que posee, la cual causaría envidias entre las mismas Diosas del Olimpo.

En una de sus recientes publicaciones en las stories de su cuenta en Instagram, Aleida Núñez publicó una fotografía usando un revelador traje de baño color rosa fucsia, mostrando sus atributos, sus curvas de tentación y su cintura de avispa, luciendo de lo más encantadora y segura de sí misma.

Luego de semana de arduo trabajo, entre las grabaciones de la telenovela "Corazón Guerrero" y sus presentaciones musicales, la hermosa y escultural mujer, originaria de Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México, se tomó un momento de relajación para broncear su figura y recargar energías para otra semana laboral.

"Tardecita de sol", expresó en su post, el cual acompañó con "La vie en rose" ("La vida en rosa"), la canción insignia de la cantante francesa Édith Piaf.

Aleida Núñez modeló uno de los trajes de baño de su colección.

Por otra parte, se dio a conocer que Aleida Núñez está en una nueva relación amorosa con un camarógrafo llamado David González, de 39 años de edad, la cual habría comenzado al poco tiempo de haber terminado su romance con el millonario petrolero estadounidense Bubba Saulsbury, 10 años mayor que ella.

Una supuesta amiga cercana de Aleida, contó a TVNotas que conoció a David a fines del año pasado; fueron presentados por unos amigos en común, "y la química entre ellos fue inmediata, tanto, que David comenzó a invitarla a salir". Sin embargo, en ese momento ella lo evadía, ya que estaba saliendo con Bubba Saulsbury, "y no quería que se armara un escándalo".

Al parecer, aunque la pasa muy bien David, le habría encontrado un pero: es camarógrafo y no podría darle el nivel de vida al cual está acostumbrada. "Ella es muy especial y siempre les busca un detalle a sus galanes; es camarógrafo y aunque no vive mal, tampoco gana como para pagar los lugares a los que a Aleida le gusta ir. No está segura de iniciar una relación con alguien que no le podría dar el nivel de vida al que está acostumbrada, y qué lástima, porque él se ve totalmente enamorado de Aleida".

Hasta el momento la actriz no ha comentado nada sobre su nueva relación amorosa, así como de lo publicado por la revista antes mencionada.