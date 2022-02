Aleida Núñez de pantalón mezclilla remarca su figura bien formada por el gym

Aleida Núñez de 41 años de edad, no se anda con juegos de ningún tipo cuando quiere verse coqueta y lo deja bien en claro con la foto que subió a sus redes sociales, donde aparece con un pantalón de mezclilla el cual le resaltó al máximo todo su figura de diosa.

En la foto se puede ver a la actriz mexicana posando de espaldas como una verdadera diva y se puede apreciar los frutos que ha dado el gimnasio, además de la buena alimentación, pues para quienes no lo sabían Aleida Núñez es una mujer que lleva la disciplina al pie de la letra.

"Cuando te amas aprendiendo a ser feliz se vive mejor, amate y ama desde el corazón…Feliz día LQM #amor #paz", escribe en la foto la artista la cual alcanzó poco más de 31 mil likes y como era de esperarse los fans no se hicieron esperar con sus comentarios donde le hacen saber que se ve como una verdadera diosa azteca como siempre se lo dicen.

"Hola feliz día del amor y de la amistad y que sea lleno de muchas bendiciones y muchas cosas buenas para tí hermosa muñeca Barbie", "Hermosísima hermosa estás buenísima buenísima bizcochisimo hermoso me encantas aleida me encantas", "Bendiciones siempre te mando un beso en el cachete siempre voy a estar agradecido con Tigo por nuestra amistad nos queremos te mando un beso", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que Aleida Núñez sigue dando de que hablar, además de su escultural figura, ha sido por la supuesta relación que mantiene con el empresario Bubba Saulsbury quien al parecer quiere llevar la relación en serio con la artista, aunque de momento no se ha sabido nada del empresario estadounidense.

Hay que mencionar que la guapa mujer no se salva de las críticas y muchos han dicho que supuestamente ella está con él por interés, pero lejos de quedarse callada en una ocasión confesó para Chisme No Like que la gente siempre va a hablar, por lo que no le importa lo que digan de su persona, pues ya se acostumbró al hate.

