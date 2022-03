Aleida Núñez de vestido rosa fucsia es la sensación de sus fans por todo Xochimilco

Aleida Núñez de 41 años de edad vuelve a dejar en claro porque es una de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano, prueba de ello fue al compartir una foto donde se le ve con un vestido rosa fucsia demasiado coqueto, pues le resalta todo el cuerpo de diosa que tiene.

Fue en las grabaciones de Corazón Guerrero, nueva telenovela producción en la que participa Aleida Núñez, donde se le ve con su vestido rosa fucsia posando de lo más coqueta, además dicho color resalta demasiado, ya que se fue a Xochimilco junto con sus compañeros para realizar algunas escenas.

Para quienes no lo saben el regreso de la actriz mexicana a las telenovelas tiene a todos emocionados, ya que desde hace tiempo no se le ve en la pantalla chica, además ha trabajado al máximo en el gimnasio para verse imponente con su papel de Selena del cual se sabe muy poco.

"La mujer más preciosa del mundo", "Cada día más bella mi vida yo cada día más enamorado de ti", "No puede ser, están grabando esta novela cerquita de mi casa y no te he podido ver para cumplir mi sueño de conocerte y de ser posible tomar una foto", escriben las redes sociales sobre la belleza de esta mujer.

Por si fuera poco la también cantante mexicana está centrada en su página privada donde comparte contenido exclusivo sobre su físico, además le encanta irse al gimnasio para que su cuerpo cada vez se vea mejor y ha compartido los resultados en algunas fotos donde se le ve con ropa de lo más cómoda.

Para quienes no lo saben en estos momentos Aleida Núñez es una mujer soltera, ya que finalizó su romance con el empresario Bubba Saulsbury con quien al parecer se le miraba que muy entrada, pero de acuerdo con la famosa la distancia entre los dos fue el impedimento más grande para que esta relación siguiera continuando.

Hay que mencionar que más de uno desearía tener una relación con esta guapa mujer, pero prefiere darse tiempo para ella en estos momentos que mantener algún tipo de relación.

