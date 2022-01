Aleida Núñez desborda belleza con su ceñido vestido dorado, al ser coronada reina del mariachi

En la parte musical, Aleida Núñez ha lanzado varios éxitos como "Abrázame" al son de la banda, "Papito", "Mi cucú" junto a La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Xiu García, así como "Márchate ahora" con Aarón y su Grupo Ilusión. Y como empresaria, lanzó su línea de leggins y jeans levanta glúteos llamada "Sensuale an jeans".

Aleida Núñez es una de las mujeres más bellas del ambiente artístico en nuestro país. No por nada quedó como finalista en el certamen Nuestra Belleza Guanajuato en la década de los 90's. Luego de desempeñarse como modelo publicitaria y de pasarelas, tuvo la gran oportunidad de ser actriz de telenovelas.

Asimismo, agradeció a todas las personas involucradas para su coronación. Y las felicitaciones no se hicieron esperar para Aleida: "te amo, tú si eres mi reina", "muy merecido, eres toda una reina de la belleza", "que guapísima reina, felicidades y que vivan los mariachis y la hermosa cultura mexicana se les ❤️❤️ muchos saludos desde Colombia", "eres una reina literalmente" y otros más.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.