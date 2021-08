Aleida Núñez se acomoda en el barandal para enseñar su cuerpazo en su tanguita nueva

México. La actriz y cantante Aleida Núñez no deja de mostrar sus encantos en Instagram y siempre recibe los halagos más originales, y en esta ocasión, tras posar en tanguita, desborda toda su pasión y le quita el habla a sus fans.

Núñez, una de las celebridades mexicanas con más seguidores en Instagram y quien tiene también uno de los cuerpos más espectaculares del espectáculo, no deja de sorprender con sus publicaciones donde siempre luce espectacular.

Siempre eligiendo estar en paz en mi vida …", titula a su reciente post en cuya imagen luce en traje de baño en cuerpo entero y tiene de espaldas el mar.

Divina", "bellísima", "luces espectacular" y "te amo", son algunos de los comentarios que a Aleida le escriben sus fieles seguidores en Instagram, luego de verla posar en traje de baño.

Aleida Núñez tiene un cuerpazo de diez y le encanta posar en Instagram para que sus fans la admiren. Foto de Instagram

Aleida siempre consigue llamar la atención en Instagram con las fotografías que comparte, muchas las hace virales y cómo no va a ser así, si es una de las artistas más guapas y seductoras del mundo del espectáculo en México.

Y aunque sus mismos fans le han expresado que abra su página en OnlyFans, no lo ha hecho, ni lo hará, puesto que no se anima, ya que "mostrar de más" no se le da y no quisiera hacerlo, así lo manifestó en un reciente encuentro que tuvo con medios en CDMX.

Aleida dejó en claro que prefiere seguir compartiendo sus postales en redes sociales, sin la necesidad de vender contenido exclusivo para sus seguidores, a quienes les agradece que siempre estén al pendiente de sus publicaciones y también de su carrera artística.

La actriz ha destacado como tal al participar en telenovelas de Televisa como Salomé, La fea más bella, Mariana de la noche y más recientemente El bienamado y La mexicana y el güero, pero también últimamente ha destacado como empresaria al lanzar su propia línea de ropa.