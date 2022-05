Aleida Núñez desmiente avergonzarse de su nuevo galán, por no tener una vida como su ex "sugar daddy"

Hace un par de semanas se dio a conocer que la hermosa y escultural actriz Aleida Núñez, está en una nueva relación amorosa, aparentemente, con un camarógrafo de nombre David González. Según la revista TVNotas, la también cantante habría tratado de mantener su romance en secreto, ya que supuestamente le daba cierta vergüenza que la vieran con esta persona, al no tener el nivel de vida de su anterior pareja sentimental, el petrolero millonario Bubba Saulsbury.

En un encuentro que recientemente tuvo con varios reporteros de espectáculos, Aleida Núñez confirmó estar en una relación amorosa, pero lo publicado por la revista antes mencionada es falso, empezando por el nombre de su nuevo galán y su profesión.

Claro que estoy feliz, la vida sigue, sí, estoy saliendo con alguien, estoy muy contenta, pero si quiero aclarar, ni siquiera es el nombre de la persona con la que estoy saliendo, tampoco es camarógrafo.

Asimismo, Aleida Núñez dijo no avergonzarse de la persona con quien está saliendo desde hace unas semanas. "No me avergüenzo de él, obviamente cuando yo salgo con alguien, es porque lo acepto tal y como es".

Una supuesta amiga cercana de la actriz de telenovelas, contó a TVNotas que Aleida conoció a "David" a fines del año pasado; fueron presentados por unos amigos en común, "y la química entre ellos fue inmediata, tanto, que David comenzó a invitarla a salir".

Sin embargo, en ese momento Aleida Núñez, de 41 años de edad, lo evadía, ya que estaba saliendo con el empresario estadounidense Bubba Saulsbury, "y no quería que se armara un escándalo".

Aunque la pasa muy bien con su galán, le habría encontrado un pero: es camarógrafo y no podría darle el nivel de vida al cual está acostumbrada. "Ella es muy especial y siempre les busca un detalle a sus galanes; es camarógrafo y aunque no vive mal, tampoco gana como para pagar los lugares a los que a Aleida le gusta ir. No está segura de iniciar una relación con alguien que no le podría dar el nivel de vida al que está acostumbrada, y qué lástima, porque él se ve totalmente enamorado de Aleida".