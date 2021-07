Aleida Núñez divina y coqueta usando diminuto traje de baño rosa para campaña publicitaria (VIDEO)

Aleida Núñez constantemente deja sin aliento a sus miles de seguidores en redes sociales, al mostrar el cuerpazo de Diosa del Olimpo que posee. En unas recientes publicaciones en su cuenta de Instagram, la cantante y actriz mexicana publicó unos videos de una sesión fotográfica como parte de una campaña publicitaria para una clínica de belleza en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

En estos videos que compartió la actriz de telenovelas usa un diminuto traje de baño rosa, dejando al descubiertos sus sexys curvas.

"Shooting para campaña en Los Ángeles, California próximamente…", expresó Aleida Núñez en uno de sus post en Instagram, red social donde tiene 4.3 millones de followers.

Leer más: Pablo Montero irrumpe en casa de su ex Carolina Van Wielink; pide que le devuelva su comedor (VIDEO)

Aleida Núñez luce divina, hermosa, sensual y coqueta mientras mira a la cámara y modela el traje de baño en tono rosa, al son de la canción "Kiss me more" de la rapera y compositora estadounidense Amala Ratna Zandile Dlamini, mejor conocida como Doja Cat.

"Preciosa ❤️❤️", "eres un bombón", "que hermosa eres", "cuerpazo", "Mi diosa hermosa, besos, estás bellísima mi reina", "Diosa" y muchos más, son los comentarios que ha recibido.

Aleida Araceli Núñez Flores, nombre completo de la actriz, tuvo sus inicios en el mundo de los certámenes de belleza; en 1994 obtuvo el segundo lugar en Nuestra Belleza Guanajuato y posteriormente fue conductora de televisión en varios programas del canal 10 de León, Guanajuato. Antes de incursionar en la actuación fue modelo publicitaria y de pasarela.

Leer más: El amor y los celos paternales de Erik Rubín, al ver a su hija Mía Rubín posar en traje de baño

Su debut en las telenovelas fue en el 2001 en "Salomé", protagonizada por la fallecida actriz Edith González y Guy Ecker; no solo ha conquistado la televisión y el teatro con su talento artístico y con su belleza, sino también la escena musical.

En su faceta como cantante ha lanzado los temas "Abrázame" al son de la banda, "Papito", "Mi cucú" junto a La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Xiu García, así como "Márchate ahora" con Aarón y su Grupo Ilusión. Cabe mencionar que desde 2005 ha posado para distintas revistas mexicanas.