Aleida Núñez e Ivonne Montero se pelean en plena conferencia por una corona

Tremendo agarrón se dieron Aleida Núñez de 41 e Ivonne Montero de 47 cuando estaban tratando de darle publicidad a la obra Amor de Tres, ya que en una conferencia de prensa hablaron de problemas externos entre las dos mujeres, pues un desacuerdo de último momento causó un conflicto de hace tiempo.

Y es que Aleida Núñez recibió la corona como Reina de Mariachi título que se le ha dado en más de una ocasión, pero Ivonne Montero expresó que era ella quien iba a recibir dicho reconocimiento, el cual estaba pactado, por lo que ambas se enfrentaron en plena entrevista.

Incluso la ex de Bubba Saulsbury, dijo que antes de empezar la conferencia enfrentó a Ivonne Montero, pues había dicho ante los medios que la manera en que su colega se apoderó de la corona estuvo raro, por lo cual la encaró y según negó todo.

En la entrevista donde Latin Lover está en medio de ellas, se puede ver que Aleida Núñez le dice que no tiene una defensa segura para negar lo que dijo, ya que hay videos donde se ve a Ivonne Montero hablando con la prensa de la situación, la cual se puso demasiado tenso.

Lo que sale en video se queda en video y yo no había visto nada, efectivamente precisamente tú mi querido Gabo que fuiste el que realizaste esta entrevista me la hicieron llegar por parte de la oficina, en su momento sí me extraño los comentarios, dijo Aleida Núñez.

Como era de esperarse, Montero de inmediato dejó que su compañera dejara de hablar para responderle, lo que causaba pequeñas risas por parte de la morena, quien es considerada un símbolo de belleza en redes.

Que dije o que por qué hace rato me comentaste haya y yo que dije pongan las pantallas por favor porque hay que arreglar este asunto, dijo Ivonne Montero a Aleida Núñez.

Cabe mencionar que ambas mujeres en una ocasión hicieron intercambios de los productos que venden y darse publicidad en redes sociales, por lo que dejan en claro que no llevaran su pelea a algo más personal, pues esto se podría descontrolar.

