Aleida Núñez encantadora en la telenovela "Corazón guerrero", usando diminuto vestido con encajes

La actriz mexicana Aleida Núñez forma parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa, "Corazón guerrero", donde interpreta el personaje de Selena Recuero, una mujer atrevida, apasionada y sensible. En este melodrama producido por Salvador Mejía, además de cantar y bailar, se enamora de uno de los tres protagonistas.

Aleida Núñez, de 41 años de edad, está conquistando a la audiencia con su talento, gracia, belleza y sensualidad. En un reciente post en su cuenta de Instagram, la también empresaria publicó un par de fotografías con las que no dejó nada a la imaginación, mostrando lo atrevida que es su personaje en "Corazón guerrero".

Enseñó mucha pierna al usar un ajustado y diminuto vestido con encaje de hombros descubiertos, en color rojo pasión, dejando sin palabras a sus fans con la despampanante belleza que se carga.

La cantante originaria de Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México, no puso comentario alguno en su provocador post, en esta ocasión no era necesario, como bien dicen, una imagen dice más que mil palabras.

Como era de esperarse, sus seguidores le llenaron su caja de comentarios con muchos piropos. Estos son algunos: "yo si me caso contigo", "que lindura de mujer eres", "muy encantadora y atractiva", "no te alcanza la belleza para lo chula que eres ❤️ me encantas", "preciosa lady in red", "siempre luces espectacular", "eres una Diosa", "perfecta", "divina mujer", "mujerón" y muchos más.

Cabe mencionar que la producción de "Corazón guerrero", le dio la oportunidad a Aleida Núñez de cantar en algunas de las escenas su nuevo sencillo, "La cosquillita", de la autoría del compositor sinaloense Horacio Palencia.

"Es un tema para bailar, para disfrutar en pareja, habla de esa cosquillita que te da cuando conoces a alguien, siempre hay que creer en el amor a uno mismo, a tu trabajo, a la pareja o a la familia", comentó la cantante en una entrevista para El Siglo de Torreón.

"Corazón guerrero" es una versión de la historia argentina "Valientes", protagonizada por Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao, Christian de la Campa, Oka Giner, Karena Flores y Sian Chiong. El elenco también está conformado por Diego Olivera, Altaír Jarabo, Sabine Moussier y Joshua Gutiérrez; en los roles antagónicos están Gabriela Spanic, Natalia Esperón, Ana Martín, René Casados y Manuel Ojeda.

Este melodrama sigue la vida de los hermanos Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes son separados al fallecer su padre. Años después, Jesús se reencuentra con sus hermanos y una vez unidos, frente a la lápida de su padre, juran vengarse de Augusto Ruíz-Montalvo (Diego Olivera) por separarlos y haber destruido a su familia.