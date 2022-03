Aleida Núñez "enloquece" a sus fans con su derriere, al usar un ajustado pantalón de mezclilla

Como cantante ha lanzado varios éxitos como "Abrázame" al son de la banda, "Papito", "Mi cucú" junto a La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Xiu García, así como "Márchate ahora" con Aarón y su Grupo Ilusión. En su faceta como empresaria, lanzó su línea de leggins y jeans levanta glúteos llamada "Sensuale an jeans" .

"Wow amor, que hermosa vista como tú, eres una diosa", le escribió uno de sus fans. "Hermosa Aleida, siempre luciendo cuerpazo ❤️", "eres espectacular", "bonito paisaje, que vista", "la mujer más preciosa del planeta", "derriere que motiva", "que curva y sin frenos" y muchos más, son los halagos que ha recibido la ex novia de Bubba Saulsbury, millonario petrolero de origen estadounidense .

La actriz mexicana Aleida Núñez posee un cuerpazo que podría causar envidia entre las mismas Diosas del Olimpo. Sus despampanantes curvas provocan suspiros y sus fieles seguidores, no dudan en escribirle piropos donde resaltan la belleza y la sensualidad que caracteriza a esta hermosa mujer de 41 años de edad, originaria de Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.