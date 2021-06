Aleida Núñez es humillada en evento LGBT+; terminó asustada y sin corona

México.- Sin lugar a dudas, la actriz y cantante Aleida Núñez es uno de los íconos de la comunidad LGBT+, por lo que fue la invitada especial de uno de los eventos celebrados el pasado fin de semana, donde la coronarían y harían una imagen del colectivo.

Aleida iba a ser coronada como la Reina del Gay Pride 2021 en un evento de la Ciudad de México, sin embargo, la coronación no se concretó debido a que hubo un enfrentamiento entre los presentes, humillándola ante los medios de comunicación.

"Tú no me representas", le gritó un hombre presente en el evento y ella no se quedó de brazos cruzados, explicando que tuvo que retirarse del evento debido a que se volvió muy agresivo y ella no está acostumbrada a ese tipo de situaciones.

Leer más: Valentina de la Cuesta muestra su apoyo a la comunidad LGBT+ con tremenda interpretación

"Esta noche me hicieron una invitación para ser coronada como ‘Reina de la comunidad’ en un conocido lugar en la Zona Rosa (en la Ciudad de México). Desafortunadamente, y tristemente, me tuve que retirar del evento porque se tornó muy agresivo. Violencia, gritos, y yo la verdad no estoy acostumbrada a tener una vida así", explicó Aleida Núñez.

Asimismo, Aleida externó que no tenía intenciones de dejar el lugar, pero no tuvo otra opción al ser víctima de falta de respeto. "Si estuve ahí fue de corazón, porque los apoyo, porque creo que ya tenemos que terminar con todos estos paradigmas, con todos esos estigmas", explicó.

Explicó también que por su asistencia a dicho evento no cobró ni un sólo peso y lo hacía de corazón, pues apoya mucho a la comunidad LGBT+. "Tenemos que abrirnos de corazón, de nuestros ideales; apoyar la diversidad. Pero desafortunadamente me encontré con esta triste historia y me tuve que retirar del lugar", escribió en redes sociales Aleida Núñez.