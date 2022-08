Aleida Núñez le enseña a Karely Ruiz que las mujeres maduras como ella se ven mucho mejor en body

Aleida Núñez de 41 años de edad, le acaba de demostrar a Karely Ruiz de 21 que sin duda alguna ella es la de mejor cuerpo, pues quiere dejar en claro que las maduras son mujeres mucho más ovacionadas por su experiencia en todos los aspectos, además contrario a la regia le demuestra que ella no está operada, pues lleva años en el gym.

Como muchos ya sabrán, las dos mujeres tienen páginas VIP donde venden su contenido exclusivo, pero las dos tienen un público muy diferente, ya que a Aleida Núñez la sigue gente más grande, mientras que a Karely Ruiz quien se considera la del momento tiene de todo tipo de público y sigue buscando aún más.

Si ves algunas fotos colocadas de estas mujeres en redes sociales, podrás ver que a Aleida Núñez le encantan las fotos elegantes, pero con un toque picante, mientras que la regia prefiere enseñar un poco más para dejar a sus fans suspirando, por lo que dicha competencia se ha convertido en un deporte por ver quien saca las mejores fotos.

"Te amo con todo mi ser con todo mi corazón y toda mi alma!", "Wow Aleida té botaste con tan excitante foto con ése inmenso corazón", "Vaya estatua convertida en mujer. Es una obra de arte", "Wooooow que cuerpazo guapa muy sexy y sensual hermosísima bebé eres una muñequita hermosa la mujer más hermosa", les escriben a las dos famosas.

Otra de las cosas por las que estas bellas mujeres son ovacionadas se debe a que siempre estan en contacto con sus fans, es decir, siempre comentan o hacen algunos en vivos para responder algunas preguntas de sus fieles seguidores, quienes en todo momento contestan de la mejor manera.

Hay que recordar que no todo es miel sobre hojuelas, pues aunque les va muy bien en sus páginas personales, muchos detractores les han dicho que la manera en que ganan dinero no es del todo buena, pues consideran que podrían hacer otras cosas y no solo enseñar demás, pero lejos de poner atención a estas críticas prefieren enfocarse en hacer contenido de mejor calidad.