Aleida Núñez le enseña a Ninel Conde que tiene más carne que ella

Aleida Núñez de 40 años de edad le dejó bien claro a Ninel Conde de 44 que ella tiene mucho más cuerpo que la cantante grupera, esto después de las coquetas fotos que suben ambas mujeres ya sea con ropa deportiva o traje de baño, ambas mujeres se encuentra en una batalla por ver quien es la más guapa y Aleida Núñez lleva la delantera.

Y es que basta con ver los likes que tenía Aleida Núñez comparada con Ninel Conde quien pocas veces superó los cien mil, es por eso que la actriz quien se ha convertido en toda una sensación en los últimos meses por el cuerpazo que se carga la mujer originaria de Lagos de Moreno, quien cuida demasiado su figura para verse como una verdadera diva.

Para quienes no lo saben Aleida Núñez siempre ha gozado de un gran físico, pero de un tiempo para acá, ella decidió no solo meterle más peso a las rutinas que hace en el gimnasio, sino que empezó a comer mucho mejor, pues sabe que ese abdomen que se carga no es por una operación estética, sino por mucha disciplina y prueba de ello fue la foto que subió en traje de baño hace unas horas.

Aleida Núñez aparece muy guapa en un cenote con un traje de baño muy floreado, además la artista quiso broncear su piel para que su bien trabajado abdomen se marcara mucho más, lo cual logró, ya que a simple vista se ven los músculos de la artista quien hoy en día es una de las mujeres más seguidas en Instagram con más de tres millones de seguidores y va por más.

"Que bella mujer saludos linda Aida", "Manacita eres un monumento de mujer no hay palabras para descifrar tu belleza", "@aleidanunez demasiada bella que puedo admirar de tu persona", "Hermosa a más no poder @aleidanunez es un diosa deliciosa", "Uf que linda Aleida todo eso que envidia al dueño de todo eso", le escriben a Aleida Núñez en Instagram.

Una de las cosas que ama Aleida Núñez además de hacer pesas, es el yoga y si es al aire libre mucho mejor, pues para la actriz la naturaleza es un vínculo importante en su vida, ya que la ayuda a mantenerse con más fuerza, pero eso no es todo, pues a Aleida Núñez le fascina todas las posiciones que hace con dicha disciplina, la cual la ayuda de manera espiritual.

Aleida Núñez también es una mujer que no trata de caer en los escándalos y es que la actriz ya sabe lo difícil que es andar en el mundo de la farándula, por lo que ya sabe que hacer para no caer en el ojo del huracán y es enfocarse en su trabajo, pues no le gusta hablar de temas personales a menor que lo amerite, pero prefiere que esas pláticas queden en la intimidad.

Pero si hablamos de escándalos a Ninel Conde no le va del todo bien, pues como muchos saben ella espera recuperar a su hijo Emmanuel a quien no ve desde el año pasado, pues su padre el empresario Giovanni Medina quien lo tiene viviendo con él en estos momentos, trata de quitarle la custodia total a la actriz quien ha hecho de todo para ver al menor.

Aleida Núñez con una belleza extraordinaria/Instagram

Aunque Ninel Conde trata de tomar las cosas con calma, se le sumó una raya más al tigre, pues perdió sus redes sociales hace unos días a causa de los hackers, por lo que ha hecho de todo para recuperarlas en estos momentos, por lo que en Instagram solo se pueden ver fan page de la artista.