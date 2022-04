Aleida Núñez manda sus escándalos a la goma y se va a la playa donde posa como las diosas

Aleida Núñez de 41 años de edad, ha estado en la polémica en los últimos meses, desde su rompimiento con el empresario Bubba Saulsbury, hasta su pelea con Ivonne Montero, con quien no se lleva nada bien, pero a la famosa le viene valiendo todo eso y se los hizo saber a todos en redes sociales.

Y es que Aleida Núñez se encuentra en estos momentos en la playa, donde ha compartido fotos muy coquetas con su bañador de una sola pieza de red con el que se ve majestuosa como solo ella sabe, además mandó todo a la goma, pues los escándalos para ella lejos de afectarle la tienen sin cuidado.

En la foto se puede ver a la actriz mexicana relajada haciendo yoga, pues desde hace años lo practica, por lo que usó la mejor pose para dejar sin habla a sus fans quienes en efecto de inmediato reaccionaron a su belleza total, además le hicieron saber que con el tiempo cada día se ve mejor.

"Wow que bellísima y maravillosa", "Bendiciones siempre eres una gran persona de hermosos sentimientos, tengo mucha suerte" al conocerte te mando un beso en el cachete y otro en la frente juntos tenemos una gran amistad", "Eres toda una belleza, de los pies a la cabeza, tida una hermosura, besitos", "Wow eres todo un bombon hermosura de mujer amiga Aleida siempre luciendo cuerpazo hermoso saludos", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, Aleida Núñez también quedó fuera de la obra Amor de Tres, pues los organizadores al parecer no toleraron las distintas peleas que tuvo con Ivonne Montero dentro y fuera del escenario, por lo cual le dieron las gracias a la guapa morena, quien no se siente mal por dicha polémica.

Además, la también cantante está feliz porque tiene otros proyectos en puerta, los cuales poco a poco ira diciendo, pero hasta el momento sigue enfocada en su carrera musical, además de su participación en la telenovela, Corazón Guerrero, con la cual regresó de nuevo a los escenarios después de haberse alejado por un tiempo, además está encantada con su personaje.

