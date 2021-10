Aleida Núñez maravillosa en body negro resalta unas piernas impecables

Aleida Núñez de 40 años de edad le apostó con todo a una foto donde se le ve con un body negro el cual se le ve espectacular a la guapa mujer quien tiene uno de los cuerpos mejor trabajados de la farándula mexicana.

Al parecer Aleida Núñez escogió una sesión de fotos de lo más sensual pues quiso que sus piernas de gimnasio fueran las protagonistas de la imagen y vaya que lo logró, pues le escribieron de todo, desde que bello rostro tiene hasta lo bien trabajado de todo su cuerpo.

"Hermosa, Bellisima, Guapísima, Atractiva, Radiante, Sensual, Encantadora y lo que le sigue, besitos", "Ya tenemos que entrenar juntas hermosa yo gym tu yoga ok ok me tienes que enseñar yoga jajajaja fuerte abrazo querida", le escriben a Aleida Núñes sus fans quienes la han seguido desde hace años.

Hay quienes desean saber como le hace la también cantante mexicana para verse muy bien conservada, si echas un vistazo a sus redes sociales podrás ver las rutinas de ejercicio que hace unas muy pesadas, otras de las más tranquilas, el punto es que nunca se ha dado por vencida en cuanto su aspecto físico.

Aleida Núñez hermosa en body negro/Instagram

Aunque no se sabe bien si la guapa mujer mantiene una relación, muchos de sus fans matarían por tener una cita con ella, y es que les fascina ver como derrocha pasión en cada una de sus publicaciones donde le piden hasta el número de teléfono para salir con ella.

Regresando con la foto de esta estrella podemos decir que los body le van muy bien en especial los que resaltan su piel morena, además el cabello suelto también se le mira increíble a esta celebridad quien trata de no meterse en el ojo del huracán pues sabe que el mundo del espectáculo es algo complicado.

Cabe mencionar que la famosa es contratada año con año para diversos eventos uno de los más populares son los carnavales donde es coronada como la reina del evento, algo que lleva haciendo desde hace varios años es por eso que siempre la vemos en forma para lucirse en estos eventos.

