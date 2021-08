Aleida Núñez para la piernita para mostrar su mejor ángulo en traje de baño y luce espectacular

México. Aleida Núñez luce cautivadora en un nuevo post que comparte en su cuenta de Instagram, puesto que nuevamente muestra su figura espectacular en otro traje de baño y hasta para la piernita para dar su mejor ángulo.

Aleida, quien se inició durante su juventud en el mundo de los certámenes de belleza en su natal Jalisco, deja "con el ojo cuadrado" a sus fans ahora con una imagen diferente en la que aparece rodeada de palmas.

La guapa actriz, quien también es cantante y conductora de televisión, siempre se las ingenia para obtener miles de Me Gusta en sus publicaciones y esta vez no es la excepción, puesto que de inmediato viraliza su nueva foto y le llueven los Like.

Aleida Núñez tiene un cuerpo espectacular y una belleza muy mexicana. Foto de Instagram

Aleida es una de las mujeres celebridades mexicanas más hermosas que figuran ahora en las redes sociales y además cuenta con millones de seguidores en ellas, donde diariamente comparte contenido exclusivo.

Núñex, a quien muchos de sus fans en repetidas ocasiones han llamado "Morena de fuego", también ya se dio a conocer en el terreno musical con el tema Ay, Papito, y recientemente anunció en sus redes sociales que prepara sorpresas.

Una de esas sorpresas seguramente será la presentación de un nuevo tema, de esos que le van muy bien y son para poner el bailar al público, sin embargo Aleida Núñez no quiso dar más pistas al respecto y mantiene a sus fans en misterio.