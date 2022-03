Aleida Núñez por fin se anima y posa con encaje negro demasiado exuberante

Aleida Núñez de 41 años de edad, dejó todos sus fans con el ojo cuadrado de nuevo, pues posó como todos la deseaban ver desde hace tiempo, en encaje negro desatando la locura total pues se le miraba una figura digna de una diosa como solo ella sabe hacerlo, además sus poses la ayudaron al máximo.

En las fotos se puede ver a Aleida Núñez recostada sobre un coche rojo e invita a todos sus fans a que se suscriban a su página privada donde comparte contenido espectacular, además usa unos vestuarios de fantasía como en este caso fue encaje negro en forma de body, además de unos guantes negros para darle ese toque de elegancia.

"Super espectacular bellísima y hermosísima", "Hermosa, Radiante y Atractiva como siempre, besitos bonita", "Wow estás espectacular monumental cuerpazo muchos besotes desde Tijuana", "Buenas noches, dulces sueños cuídate mucho corazón te quiero mucho corazón", "Hola Aleida eres muy hermosa me gustas muchísimo me encantas estás divina solo con verte", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que aman los fans de Aleida Núñez es que una mujer muy neta, pues como ya lo saben hace poco terminó su romance con el empresario Bubba Saulsbury, por lo que lejos de negar dicho rompimiento fue al grano ante los medios y dijo que la distancia fue uno de los motivos por los cuales terminaron.

Para quienes no lo saben dicha ex pareja se conoció por medio de la plataforma de Aleida Núñez, para después irse de viaje por todo Medio Oriente donde se la pasaron muy bien, incluso muchos llegaron a pensar que las cosas si iban en serio, pero la realidad es que no, pues cada quien tomó caminos diferentes.

Ahora vemos a la también cantante mexicana enfocada en otros asuntos, es decir su carrera en el mundo de la actuación, ya que la veremos en la telenovela de La Herencia, donde interpreta a Selena, marcando su regreso a dicho terreno, por si fuera poco se ha enfocado en seguir manteniendo su figura pues le encanta hacer ejercicio y eso es algo que todos hemos visto en sus historias de Instagram.

