Aleida Núñez posa al estilo de Nicki Minaj y revienta las redes

Aleida Núñez de 39 años de edad cada vez más se deja ver más intensa en redes sociales, prueba de ello fue la foto que subió en su cuenta de Instagram, donde posa con un traje de baño en color amarillo con el cual se le miraba tremendo cuerpazo a la mujer originaria de Lagos de Moreno, quien se ve como la misma Nicki Minaj.

Y es que para quienes no lo saben, Aleida Núñez siempre ha sido una mujer que cuida su bello físico, prueba de ello fue dicha imagen la cual alcanzó más de 100 mil likes, dejando en claro que es una mujer muy popular, entre los comentarios que le hicieron en Instagram a la guapa actriz fue sobre cuando abrirá un only fans, pues no quieren que tanta belleza quede desperdiciada.

En la foto Aleida Núñez se ve relajada y además muy feliz, por si fuera poco, el chapuzón que se dio la artista desató aún más los comentarios, ya que Aleida Núñez sabe muy bien como opacar a quien sea y de la manera en que le plazca, pero eso no es todo, pues las poses ayudan demasiado a la belleza de la morena quien tiene varios años en la televisión.

En otra foto Aleida Núñez aparece con un traje de baño amarillo, además de varios collares, con los que se miraba muy bien, por si fuera poco más de uno de sus fans pensó que la artista se miraría mucho mejor con un outfit playero de dos piezas, ya que se quedaron con ganas de verle el abdomen a la también modela que lo da todo en cada sesión de foto.

"Eres un monumento de mujer estas guaperrima tienes un cuerpazo de sirena", "Bonita de sus pies a la cabeza aleida hermosa", "Eres la mujer más guapa de todo el mundo Aleida", "Que mujer tan hermosa y con esa sensualidad elegante", "Eres un bombón toda una belleza Aleida Núñez", "Wow! Tienes una figura espectacular, te ves super hermosa", le escriben a Aleida Núñez en redes.

Otra de las cosas por las que Aleida Núñez es admirada por sus fans ha sido por la disciplina que lleva desde hace años, pues esa figura que tiene no es solamente a base de ejercicio, sino de una alimentación correcta la cual incluye mucha proteína, pues el físico de la artista es proteína pura, ya que a simple vista se nota como se ve la guapa mujer.

Para quienes no lo saben Aleida Núñez es una mujer que desde hace años ha explotado su belleza no solo como actriz, sino como modelo, pero desde que abrió su cuenta de Instagram la famosa ha sabido sacarle más provecho a todo lo que se carga, creando un imperio de fans, quienes se emocionan cada vez más al verla.

Aleida Núñez también es una mujer muy agradecida que se siente muy feliz por tener a los mejores fans del mundo, prueba de ello fue cuando llegó a los tres millones de seguidores y agradeció el tenerlos cada vez más de cerca, pues nunca se ha separado de ellos en ningún momento, por si fuera poco ella está al pendiente de ellos.

Ya somos 3 millones!! Me siento inmensamente feliz de compartir parte de mi ser con ustedes, su energía está cerca de mí en todo momento, escribió Aleida Núñez en su foto de Instagram, donde aparece con un traje de baño muy seductor, donde una vez más la playa se convirtió en su verdadero cómplice de seducción absoluta.

Aleida Núñez como una verdadera diosa/Instagram

Cabe mencionar que Aleida Núñez se ha convertido en la imagen de varias agencias de viaje quienes la quieren para darle publicidad a diversas zonas turísticas en especial a la playa, donde la actriz se deja ver como una verdadera diosa, ya que su físico se roba las miradas de todos en especial de los caballeros quienes desean una cita con ella.