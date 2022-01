Aleida Núñez presume el lujoso hotel digno de una reina en el que se hospeda

Aleida Núñez de 40 años de edad realmente está disfrutando al máximo sus vacaciones, ahora en Capodacia prueba de ello fue el lujoso hotel que presumió en sus redes sociales, donde se la ha pasado muy bien eso por eso que causó revuelo total el lugar donde se hospedó pues todo se mira sacado de una película.

La habitación en la que se quedó Aleida Núñez, fue estilo virreinato y dejó a todos con el ojo cuadrado pues el más mínimo detalle del lugar se ve impresionante, además se tomó algunas fotos donde se ve como una verdadera reina, pues siempre ha reflejado eso en sus publicaciones.

Por si fuera poco el balcón de su habitación da una vista maravillosa a las montañas lo que dejó a sus fans con impresionados, por lo que le pidieron que se tomara muchas fotos en el paraje y que no desaproveche ningún momento pues los viajes son una de las mejores inversiones de la vida de acuerdo con sus seguidores.

"Esta bien decorada, pero la opacas con tu belleza", "Bellos lugares, cuidate mucho, y que te la sigas pasando muy bien. Un abrazo y un beso", "Eres una hermosura que se lo merece todo!", "Que rico lugar, felicidades por verte tan feliz", "Felicidades Aleida, sueño conocer Capadocia, platícame por favor, es bonito?", le escriben en la foto a la guapa mujer.

Para quienes no lo saben, mucho antes de Año Nuevo, la artista se fue a Dubai donde no ha parado recorrer distintas zonas con los cuales ha quedado fascinada, además la famosa espera que este año este lleno no solo de mucho trabajo, sino de retos pues es una mujer que ha salido adelante por si sola.

Otra de las cosas que notan los fanáticos de Aleida Núñez es que ella a pesar de andar en vuelos y moviéndose para todos lados, sigue conservando ese físico de diosa que se carga, además le encanta alimentarse muy bien por lo que no dudamos en que lleve una dieta estricta por las partes donde ha enamorado a todos con sus publicaciones tan majestuosas al igual que ella.

