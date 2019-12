Aleida Núñez presume su bien trabajado cuerpo con este frió

Quién tiene a todos con la boca abierta debido al buen cuerpo que se carga es Aleida Núñez quien como todos saben es fanática del ejercicio pues a la mujer le encanta estar en forma para sus fans, quienes siempre le dicen que se ve espectacular.

Y es que algo que siempre le ha llamado la atención a sus fans es el tamaño de su derrier pues muchos pensaran que es operado, pero todo lo contrario pues la actriz siempre les demuestra a los haters que es totalmente natural y que la clave de todo es el ejercicio además de una alimentación balanceada.

"Que hermosa tienes un cuerpo maravilloso besitos bombón", "No puede ser señor Dios tus maravillas son perfectas únicas y guau qué bella que obra de arte tan espectacular", "Te ves maravillosamente hermosa", le escribieron a Núñez.

Además Aleida no le teme a nada e incluso a dicho en algunas entrevistas que no le teme asegurar su retaguardia pues en más de una ocasión le han comentado que no es para nada natural y esto les contestó Aleida:

La prueba de la parte blanda en este caso es un estudio que se hace donde se ve claramente si tienes un implante, inyecciones o no, dijo la famosa para Venga la Alegría.

Por si fuera poco Aleida va a cerrar el año con broche de oro y es que se incorporó a la obra de teatro El Tenorio Cómico donde sustituirá a Yanet García, quien deja el proyecto para irse a vivir a Estados Unidos, pues también busca nuevas oportunidades.