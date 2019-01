Aleida Núñez recibe tremendo piropo de Alfredo Adame en entrevista

La actriz Aleida Núñez se quedó con la boca abierta luego de que Alfredo Adame le hiciera tremendo piropo durante la alfombra de los 'Premios Grandeza Hispana', ya que el histrión aseguró que es una mujer muy bella, y aunque la considera solamente su amiga al parecer sí podría esperar una oportunidad por parte de ella.

"Aleida Núñez es mi amiga desde hace mucho tiempo es una mujer que admiro que adoro, que me encanta que me fascina es muy bella y todo el rollo no ve nomas que belleza si nomas me estoy haciendo de la boca chiquita...", expresó el actor.

Por su parte la bella mujer dejó en claro que el actor siempre ha sido un caballero con ella y que jamás le ha faltado el respeto, pues en el pasado algunas famosas que fueron sus parejas han hablado de los malos tratos que recibieron de él.

Conmigo siempre ha sido un caballero, siempre ha sido educado grandes amigos compañeros, dijo Núñez.

Para finalizar Alfredo sigue en el proceso penal en contra de su exnovia Susan Quintana, con quien terminó hace unos meses por revelar detalles íntimos del famoso.