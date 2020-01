Aleida Núñez se descontrola en fiesta y les baila a todos en bikini

Aleida Núñez reventó las redes sociales con tremendo baile y es que apareció en un ajustado bikini donde se encuentran celebrando con varias amigas su cumpleaños con quienes estuvo toda la noche en una alberca.

Hoy es mi Cumple!! sin duda la felicidad en la vida depende de la calidad de tus pensamientos... Así que a disfrutar y crecer de manera evolucionada, escribió Aleida en una de sus fotos.

El video de la actriz el cual lleva más de 133 mil reproducciones se llenó de varios comentarios de todo tipo en donde le hacen saber que se mira espectacular, pues no es secreto que Aleida sea fanática del gym y es que cada que tiene tiempo entrena duro para mantener su monumental cuerpo.

"Eres una mamasita chula Eres toda una diosa sensual", "Que cuerpaso mujer bien sin faltar Al respeto buena", "Que la pases rodeada de tus seres queridos familiares amigos feliz cumpleaños", le escribieron a la guapa mujer por su cumpleaños.

Recordemos que a mediados del año pasado Aleida se quemó una parte del hombro el año pasado mientras grababa un comercial, por lo que mostró su molestia con la producción encargada, además dijo que la cicatriz formada no se le podrá quitar por lo que piensa tatuarse.

"Como fue una quemadura de segundo grado ya no se me va a quitar, no hay manera de que con laser se me vaya a quitar seis meses que es lo que me recomendó el dermatólogo a que baje un poco la pigmentación oscura me voy a tatuar alguna frase que tenga que ver con mi filosofía de vida", dijo Aleida para la Cuchara.