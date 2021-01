Aleida Núñez se mete a una alberca de Tulum como Dios la trajo al mundo

Aleida Núñez de 39 años de edad vuelve a causar euforia en redes sociales esto después de haber aparecido con un traje de baño color piel, el cual es muy parecido al que usó Jailyne Ojeda en su reciente viaje a Las Maldivas, en la foto la mexicana originaria de Lagos de Moreno se metió a la regadera para darse una buena ducha y a la vez compartir cuerpazo con sus fans.

Pero la foto se salió de control cuando Aleida Núñez quien vacacionó en Tulum, se metió a la piscina como Dios la trajo al mundo a la piscina, causando el alboroto total de las redes y se hizo notar en los likes, pues le dieron más de 170 mil likes, además se llenó de varios comentarios de todo tipo, en especial por las poses que usó para la foto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Que hermoso seria leer con una mujer tan hermosa como usted", "Hermosa caderita tienes chula eres espectacular en todas tus publicaciones", "Que bonita eres! Y mejor ser humano. No requieres de atuendos, joyas, maquillaje o iluminación alguna para poder ver tu belleza! Cuídate mucho y felicidades por ser una empresaria exitosa", le escriben a Aleida Núñez en la foto.

Otra de las cosas por las que admiran demasiado a Aleida Núñez es porque es una mujer muy segura de si misma, pero para quienes no lo saben fue el tiempo el cual le dio la fortaleza a la artista, quien se apoya en el yoga para ser más fuerte, pero eso no es todo, pues la actriz sabe muy bien que la belleza que se carga es única.

A pesar de haber posado en revistas para caballeros, Aleida Núñez hace tiempo que no lo hace debido a que tiene otros proyectos en puerta, pero sus fans muy insistentes le piden que por lo menos haga un only fans, ya que tiene un cuerpo divino, pero tal parece que a la también cantante no le interesa del todo formar parte de esa plataforma.

Leer más: Aleida Núñez con figura de melocotón alborota a los caballeros

Aleida Núñez también se ha ganado el respeto de los medios, pues cuando ella se separó del padre de su hijo, el empresario Pablo Glogovky nunca dejo que su ex dejara de convivir con su hijo, al contrario ella quiso que el menor formaran un buen vínculo con su padre, pues si hay algo que no quiere la guapa actriz son problemas y lo dio a conocer en una entrevista.

Leer más: La chica del bikini azul: Aleida Núñez pasea en yate por playa exótica

Yo siempre pensé en que tenemos que tratar de llegar a un acuerdo y de llegar a una negociación cuando yo me separe el abogado me decía, "es que podemos sacar tanto", (...) sabes que yo más haya de sacar tanto quiero una vida tranquila, dijo Aleida Núñez a Mara Patricia Castañeda cuando la entrevistó en su programa.

Y es que Aleida Núñez trató de que la relación con su ex fuera cordial en todos los aspectos, además nunca quiso estar en el ojo del huracán por lo que cada que podía trataba de explicar a los medios como iba su proceso de separación, además el trabajar la ayudó a no profundizarse tanto con el delicado tema, ya que lo que menos quería es que los medios estuvieran hablando de su fallido matrimonio.

Hoy en día Aleida Núñez, se encuentra disfrutando de la vida de soltera y deja en claro que no necesita de ningún hombre para ser feliz, pues para ella el motor de su felicidad es su hijo, además de las buenas amistades que la han apoyado durante años desde que inició en el mundo de la actuación.