Aleida Núñez se toma foto de espaldas y demuestra tener mejores piernas que Marjorie de Sousa

Hace unos meses, en su faceta como empresaria, lanzó su línea de leggins y jeans levanta glúteos llamada "Sensuale an jeans".

Unos años después tuvo la oportunidad de ser actriz de telenovelas y ha participado en melodramas como "Las vías del amor", "Mañana es para siempre", "Cuando me enamoro", "Salomé", "Por amar sin ley", "La mexicana y el güero" y otras más.

Bien dicen que una imagen dice más que mil palabras y en esta ocasión, Aleida Núñez no necesitó poner descripción alguna en este post o algunas de las frases reflexivas que suele compartir.

Las horas que la actriz de telenovelas Aleida Núñez pasa en el gimnasio no son en vano; sus arduas rutinas de ejercicio le han dado un escultural y sensual cuerpo que provoca suspiros. Ante esto no duda en compartir fotografías en sus redes sociales, donde muestra a sus miles de seguidores su anatomía en todo su esplendor.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.