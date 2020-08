Aleida Núñez y Paty Manterola dos morenas que derriten las redes con su figura

No cabe duda que las bellezas mexicanas causan emoción cuando las vemos en televisión, más si se trata de Paty Manterola de 48 y Aleida Núñez 39, dos mujeres que son una bomba total cada que publican fotos en redes sociales, pues no es un secreto que las dos tenga una figura de diez la cual mantienen con mucho rigor.

Para los que no saben Aleida Núñez y Paty Manterola son dos mujeres muy icónicas de la pantalla chica, ya que desde hace años han robado suspiros con su belleza, pues además de guapas han enganchado al público con sus telenovelas, donde se esforzaron con sus personajes llevándolos al limite, es por eso que las dos mujeres son muy queridas en el medio de la farándula, por si fuera poco el tiempo no ha pasado sobre ellas, pues como los buenos tintos con los años se ven mucho mejor, incluso la maternidad les sentó de maravilla a cada una.

Aleida Núñez sigue con esa fuerza y vigor que la ha caracterizado desde siempre, pues a pesar de tener malos ratos como cualquier persona, siempre trata de reponerse de cualquier situación, la mejor manera para que ella se sienta bien es por medio de las telenovelas donde en su mayoría interpreta personajes de villana, algo que le ha fascinado al público, ya que tiene el porte necesario para lograrlo.

Pero tampoco esta de más hablar de su trabajo como modelo, ya que cada que puede se porta mal y comparte unas fotos muy polémicas, donde deja en claro que su físico se ve mejor que el de una veinteañera, empezando por sus curvas atrevidas con las cuales se ha ganado miles de piropos en su vida.

En algunas fotos es muy común ver a Aleida Núñez con vestidos muy atrevidos o con unos leggins cuando se va al gimnasio a entrenar y aunque los outfits son diferentes se le ve un cuerpazo de ensueño causando revuelo en Instagram, ya que se muy bien con cualquier cosa que se ponga.

Actualmente se dice que la actriz se encuentra soltera, pues como algunos sabrán se divorció del padre de su hijo, el empresario Pablo Glogovsky, pero asegura que sigue llevando una buena relación con él, por el bien del menor.

Paty Manterola no se queda atrás y le hace competencia a Aleida Núñez con su figura, pues a pesar de no tener las mismas curvas de su colega su cuerpo también ha causado que varios caballeros suspiren por ella.

Aunque Paty Manterola ya es madre de tres pequeños ha sabido conservarse como las grandes empezando por su marcado abdomen con el cual causa sensación cada que se pone bikini, incluso sus seguidoras le han dicho que hace para verse de esa manera, por lo que en algunas ocasiones presume el plan alimenticio que usa para mantenerse en linea, el más frecuente es su licuado de proteína el cual se toma todas las mañanas antes o después del ejercicio.

En otras publicaciones podemos ver a Paty Manterola muy jovial luciendo outfits demasiado intensos, incluso hace que sus peinados sean de los más coquetos, ya que le gusta mucho hacerse coletas con las cuales se lleva varios elogios picantes.



"Exacto tu no necesitas maquillaje tu belleza es impresionante princesa con todo respeto yo no tendría ningún problema de ponerte bloqueador o alguna crema que uses guapurita", "Está bella preciosa soy un fiel admirador de todos tu trabajo soy de República Dominicana", "Con esa sonrisa ,me sobra , siempre tan hermosa , irradias buena energía", "Siempre tan bonita y bella,y más con esa bella sonrisa", le escriben a Paty Manterola.