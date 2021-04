Alejandra Ávalos asegura Luis Miguel le dedicó emblemática canción de su repertorio

México.- A menos de una semana del estreno del primer capítulo de la esperada segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, la cantante y actriz Alejandra Ávalos recuerda cuando rechazó a El Sol y éste le dedicó una emblemática canción de su famoso repertorio, dejando a todos muy sorprendidos.

De acuerdo con Ávalos, la canción 'Tengo todo excepto a ti' fue grabada por el intérprete con dedicación a ella. Autoría de Juan Carlos Calderón, esta canción es una de las más exitosas de la carrera del cantante, fue lanzada como primer sencillo de su séptimo álbum "20 años" en 1990.

Para quienes no lo recuerden, por allá en la década de los 90, Luis Miguel y Alejandra tuvieron una linda relación de amistad cuando ambos pasaban por un buen momento en sus carreras, algo que se acercó a convertirse una relación sentimental, pero no terminó sucediendo.

En una entrevista antigua, Alejandra Ávalos recordó cómo fue su relación con el cantante y por qué decidió rechazarlo como algo más. "Él tenía otras intenciones que no correspondían a mi anhelo. Yo no quería andar con Luis Miguel, yo no quería ser una más. No quería que de repente me utilizara. Nunca ha sido lo que he buscado", compartió.

Según recuerda la cantante, se retiró de la vida del cantante en el momento adecuado y realmente no sucedió nada entre ambos, pues es algo que ya hubiera revelado, solamente fueron amigos, salieron en distintas ocasiones y a él no le hacía falta nada ni nadie en aquel momento.

Tras recordar lo sucedido, Alejandra se cuestiona si ese capítulo en sus vidas será plasmado en la bioserie del cantante, tal y como han contado sus historias amorosas con algunas otras mujeres que pasaron por su vida.

Asimismo, Alejandra Ávalos afirma que la razón oficial por la que se alejaron fue porque ella lo rechazó cuando quiso conquistarla, lo cual no le agradó nada a LuisMi, quien prefirió no volver a salir con ella, ni siquiera hablarle, lo que considera que "él jamás superó".

